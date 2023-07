Celebran con exposición 70 años del Ballet Folklórico de Amalia Hernández

FOTOS DE LAURA LOVERA

Son 62 fotografías las que resumen la carrera de la bailarina Amalia Hernández en la exposición que ya se puede visitar en las rejas del Bosque de Chapultepec. Son imágenes de ella en el esplendor de su juventud, bailando, el cuadro familiar con sus hijas Norma y Viviana, su nieto Salvador, así como el registro de su debut en el Palacio de Bellas Artes, el 11 de octubre de 1959.

La muestra, que celebra el 70 aniversario del Ballet Folklórico de México Amalia Hernández, también incluye los viajes a 60 naciones entre éstas, Rusia, Japón, Canadá y Estados Unidos.

Puede interesarte: Ballet folklórico, baile y más en Iztapalapa: no te pierdas el festival de danza

Viviana Basanta Hernández acompañada de su hija mayor Viviana, flanquearon a la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en el recorrido de dicha exposición exhibida en las rejas del Bosque de Chapultepec en avenida Reforma, a la altura de la Casa del Lago.

Basanta, directora general del Ballet Folklórico de México Amalia Hernández, cargo que ejerce a la par que su sobrino Salvador López, dijo en entrevista con El Sol de México que para ella siempre ha sido un orgullo la trayectoria profesional de su madre.

Con estos talleres se les facilita, desarrollan su talento y hacen de la música, la danza, la pintura y el teatro / Foto ilustrativa: Diego Simón Sánchez | Cuartoscuro

“Siempre admire a mi mamá, aunque le di mucha lata. Creo que es un legado para México y para mí una gran responsabilidad, pero sobre todo me dejó un gran amor a México, ese amor lo sigo disfrutando, sigo viajando por todo el país disfrutando de nuestras raíces. Mi madre transformó muchas danzas para que fueran un homenaje a cada región”.

“Hemos ido por todo el país, mi mamá, mi hermana Norma, mi sobrino Salvador; y hoy lo vemos plasmado en estas 62 fotografías, muchas de las cuales son inéditas.

PREPARAN ESPÉCTÁCULO POR EL DÍA DE MUERTOS

Salvador López también director general del ballet, informó que hicieron una selección de imágenes que representan a cada una de las décadas iniciando con los años cincuenta hasta la fecha.

Declaró López López que “a finales de octubre próximo estrenamos un nuevo espectáculo alusivo al Día de Muertos, porque en el de Navidad de 2022, esta temática de recordar a nuestro seres queridos, causó gran sensación en el Auditorio Nacional”.

Otra de las imágenes que le traen gratos recuerdos a López es: “Cuando anduvimos de gira por Villahermosa, Tabasco, en el Teatro Esperanza Iris, se fue la luz y la gente encendió sus celulares para que el ballet terminara la representación, eso habla de la magia del ballet”.

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández se presenta en Morelos / Cortesía | Teopanzolco

La Exposición Fotográfica del 70 Aniversario del Ballet Folklórico de México Amalia Hernández, permanecerá un mes en las rejas del Bosque de Chapultepec, para luego hacer un recorrido por el Instituto Politécnico Nacional, Ciudad Nezahualcoyotl, otros foros de la Ciudad de México y luego se presentará en Estados Unidos y Guatemala.

“El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, es una las expresiones vivas más elocuentes, de la diversidad, del sincretismo y la magia del folklore, es una obra que no tiene desperdicio. Es para todo el mundo. Nosotros hemos sabido actualizarla, con una mayor dinámica, más fuerza, utilizamos tecnología. El ballet llama la atención de cualquier tipo de público, nos emociona, nos despierta ese sentido y orgullo de ser mexicanos”, precisó Salvador López.

La doctora Lucina Jiménez, titular del INBAL, dijo en la conferencia de prensa que la compañía artística era parte de la memoria del pueblo de México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Si hay un organismo vivo de la danza a quien el público mexicano en todas sus comunidades, en todas sus diversidades reconoce, es precisamente al Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, porque ella trabajó en los territorios de toda la diversidad que implica este país para recoger de ahí la sabiduría que entraña el movimiento.

“Amalia no sólo vivió su tiempo, también se inscribió en todos los movimientos culturales que vivió este país. Sé que ésta nueva generación que hace el día a día el ballet está comprometida no sólo con esa memoria, sino con el presente y el futuro, porque a las nuevas generaciones que se han vinculado no sólo les proporcionan identidad, también disciplina, rigor, amor a la tierra y al mismo tiempo certeza que el camino de la danza, es un camino fructífero, pero lleno de innovación, de búsquedas y aprendizajes”, dijo la funcionaria.