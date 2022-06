Lilibet Diana cumple un año y así han sido los mensajes de felicitación

La celebración del Jubileo de Platino de la reina Isabel II es por partida doble. Hoy cumple un año su bisnieta Lilibet, segunda hija de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle y a quien por fin conoció la tarde el viernes durante un almuerzo privado.

La pequeña bebé a diferencia de su hermano mayor Archie de tres años, nació en un exclusivo hospital de Santa Bárbara, California, ciudad en la que radican sus padres tras haber renunciado a los privilegios de la corona en el 2020.

Te puede interesar: La reina Isabel II por fin conoce a su bisnieta Lilibet

Su nombre es un homenaje a su bisabuela y abuela. Lilibet es el cariñoso apodo que le puso el rey Jorge VI a la reina, y Diana el nombre de su fallecida abuela en un trágico accidente el 31 de agosto de 1997 en París. Se dice que ambos nombres fueron elegidos por por el propio príncipe Harry.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexi Lubomirski (@alexilubomirski)

Para tan importante acontecimiento, los mensajes de felicitación no se han hecho esperar, fue por medio de las cuentas oficiales de Twitter de la familia real que se compartieron los buenos deseos para la tocaya de la reina Isabel II.

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday! — The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022

¡Deseando a Lilibet un muy feliz primer cumpleaños!", se lee en la cuenta de la monarca británica.

Realeza Conmemoran los 70 años de servicio de Isabel II con misa de Acción de Gracias

Realeza La reina presentó molestias tras presidir el desfile militar en su honor

Ese mismo se replicó en los perfiles de sus tíos, los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton, quienes no podrán acompañar a Lilibet en esta fecha especial, debido a que han viajado a la ciudad de Gales, como parte de las celebraciones oficiales del Jubileo, donde esta noche se realizará un concierto en el castillo de Cardiff.

Su abuelo el príncipe Carlos, también ha felicitado a su nieta, con el mismo mensaje.

Hasta el momento no existe una fotografía oficial de Lilibet Diana junto a la familia real británica. La única que se ha hecho pública, fue la de la postal navideña de los duques de Sussex.

La instantánea fue tomada durante el verano del 2021 por Alexi Lubomirski en la casa de la pareja en Santa Bárbara, California.

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! 🎂 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 4, 2022 Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 4, 2022

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La pareja luce feliz y sonriente junto a sus dos hijos, Archie en las piernas de su padre, en príncipe Harry y Lilibet en los brazos de Meghan.