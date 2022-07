Joven decide dejar a un lado su esmoquin y portar un vestido de lentejuelas en su graduación

León, Gto.- Enfundado en vestido rojo de lentejuelas, feliz con una enorme sonrisa un chico de 16 años le ha dado la vuelta a las redes sociales.

Su mamá fue quién decidió subir las fotos a su cuenta de twitter y demostrarle al mundo la felicidad de su hijo y demostrar que no hay mayor satisfacción que tener un hijo libre y auténtico.

Sin miedo al qué dirán el joven de 16 años apareció en su graduación despampanante portando un vestido rojo lleno de diamantes, con un enorme moño y una corona.

Su orgullosa madre de nombre Nina Green, tuiteó las fotos de su hijo y afirmó que estaba orgullosa de que su retoño fuera fiel a sí mismo y no querer imitar a los demás, siendo feliz. En diferentes entrevistas comentó que esa fue la principal razón por la que decidió publicarlo en sus redes.

Además relató cómo fue el momento cuando su hijo llegó a su ceremonia de graduación: "Desde que salió del auto, todos vitorearon, yo estaba llorando, algunos de los maestros lloraron conmigo, porque él estaba siendo quien quería ser", compartió.

At age 12 my son announced he wanted to go to his school #prom in a gown. Four years later we made it happen. I’m so incredibly #proud of him for being true to himself & the reception he got from his whole school was incredible. What do you think @michellevisage @theebillyporter pic.twitter.com/lsLKnmY9k5 — Nina Green (@thisisneenz) July 1, 2022

Además señaló que aún falta mucho en el mundo por hacer en temas de inclusión, muchas personas aún no entienden de respeto, aceptación y apoyo. Agradeció que en su colegio haya encontrado al joven apoyado y han hecho de su año escolar una experiencia increíble.

Tanto Nina Green, como su hijo han sido buscados para diferentes entrevistas en la que han dado una gran lección de vida.

“Si dejas que tu hijo sea quien es, no sacarás nada más que lo mejor de él. Hay personas en el mundo que todavía no entienden, pero el sentimiento de aceptación, no puedes vencer ese sentimiento. Estoy muy feliz por él".