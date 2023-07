Festeja Erika del Rocío 30 años como cantante con regreso a los escenarios

Valle de Santiago, Gto.- La cantante Erika del Rocío se presentó en el jardín principal para festejar sus 30 años de carrera, donde se dieron cita personas de diferentes edades para aplaudirle todas las canciones que interpretó, entre ellas de Alicia Villarreal y Selena.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Antes de su presentación, en entrevista con El Sol de Salamanca, la cantante mencionó que se siente muy contenta de volver a presentarse en Valle de Santiago, “pues durante muchos años, debido al Covid, no pude presentarme en público, estuve un tiempo enferma, pero gracias a Dios ya me recuperé. Muchas gracias a todas las personas por apoyarme, a mi familia, amigos y a El Sol de Salamanca por publicar mis presentaciones en ese importante diario”.

Se presentó la cantante Erika del Rocío en el jardín principal. / Fotos: Lupita Toledo | El Sol de Salamanca

Al ser cuestionada acerca de los motivos por los cuales no se había presentado en concierto, expresó: “para mí presentarme en los escenarios es algo bonito, por lo que le agradezco a Dios el poder estar nuevamente cantando en un lugar como el jardín principal, ya que durante la pandemia del Covid estuve muy enferma, a punto de morir y no podía ni caminar, pero gracias a Dios y a los medicamentos que me dieron los doctores pude recuperarme y aquí estoy muy contenta”.

En el jardín principal interpretó canciones de Alicia Villareal, exintegrante del grupo Límite, al igual que de Selena Quintanilla, además de melodías que ha grabado en sus discos como lo son “Baby”, “El chico de mis sueños”, “Eres un pirata”, entre otras melodías. Además, un grupo de jóvenes, encabezadas por la profesora de baile Daisy Paredes, la acompañaron en su presentación.

Erika del Rocío Raya empezó a cantar desde que tenía seis años y tiene entre sus cantantes favoritos a Luis Miguel, Alicia Villareal, Selena Quintanilla y a Lucero, por lo que espera presentarse en los próximos meses en salones de fiestas del municipio y en otras ciudades de la entidad, por lo que invitó a toda la gente para que vaya a verla en sus conciertos.

También te puede interesar: Llega talento salmantino a Valle de Santiago

En sus inicios participó en un concurso realizado en el ya desaparecido parque recreativo Reyno Aventura (actualmente es Six Flags), en donde obtuvo el primer lugar. Dicho evento fue promovido por Televisa y felicitaron a Erika del Rocío actores de primer nivel tales como Jorge Salinas, Héctor Soberón, Carlos Cámara y Paty Navidad y algunos otros talentosos que siguieron su trayectoria en las diferentes fases eliminatorias de dicho concurso.

Posteriormente, fue contactada telefónicamente de las oficinas del famoso actor y conductor de televisión Paco Stanley, invitándola a participar en un concurso llamado “Hoy nacerá una estrella”, llevado a cabo en los foros de la XEW, en donde apoyada por el público asistente que fungió como juez calificador obtuvo siempre el primer lugar en todas las fases eliminatorias, llegando así a la gran final y recibiendo amplias felicitaciones del propio Paco Stanley y de sus compañeros de comedia Benito Castro y Mario Bezares así como personal de televisa.