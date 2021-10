TORRE

Hizo falta, sin duda, por parte de la pasada administración municipal, socializar el proyecto de la torre de especialidades médicas en Irapuato. La soberbia es mala consejera y eso fue lo que sucedió, lo que ha dado pie a que la obra se encuentre en el limbo al haber de por medio una suspensión definitiva por parte de un Juzgado de Distrito, promovida por grupo de ambientalistas.

CONVENCIMIENTO

No obstante, la alcaldesa Lorena del Carmen Alfaro García tiene el balón en su cancha para desactivar el problema. Aquí habrá de demostrar su capacidad de diálogo, de negociación y poder de convencimiento y para ello cuenta con el respaldo del gobierno del estado para salvar el proyecto.

PRUEBA

Es, se puede decir, la primera prueba de fuego de la primera presidenta municipal en la historia de Irapuato. No es suficiente, sin embargo, que estado y municipio sumen fuerzas aunque es loable reconocer el esfuerzo. Se requiere, hoy más que nunca, incluir a todos los irapuatenses sin excluir a los propios ambientalistas a quienes se darán alternativas, según ha declarado el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda quien por cierto es originario de Irapuato.

ARBOLADO

La única salida de este conflicto que se dejó , como fue también el caso de la avenida Gómez Morín, es que los ambientalistas se desistan. Se reconoce su lucha por cuidar el arbolado urbano; de hecho, cuando la alcaldesa de Irapuato era diputada local impulsó la Ley de Protección y el Desarrollo del Arbolado Urbano, para obligar a los municipios a respetar y cuidar los árboles antes de ejecutar una obra de infraestructura. Hay confianza en que salvar la torre médica.

EL COLMO

El inexplicable y a la vez insólito robo de tres fusiles a soldados del ejército mexicano en Irapuato, confirma una vez más que la delincuencia no respeta ni a una de las instituciones mexicanas con más credibilidad en el país y que la “estrategia” de “abrazos, no balazos” no funcionó. Si eso le pasa a las fuerzas armadas ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie? Estamos completamente inermes.

PORFIRIO

Políticos de todos colores y sabores, funcionarios públicos, ex políticos de glorias pasadas, asistieron al ágape que fue ofrecido al gran Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, ex candidato a la gubernatura de Guanajuato “por derecho de sangre” en 1991, perpetuo aspirante a la presidencia de la república, ex priista, fundador del PRD y una larga trayectoria. La cita fue para hacerle un reconocimiento a su larga carrera política.

OCASO

Entre los asistentes se pudo ver a panistas como Juan Carlos Romero Hicks, Eduardo López Mares, Gerardo Trujillo y Víctor Zanella; las funcionarias Sophia Huett y María Isabel Ortiz Mantilla, los ex priistas Panchito Arroyo Vieyra y Jorge Luis Martínez Nava ahora militante de Movimiento Ciudadano. Muñoz Ledo ya de edad muy avanzada, en silla de ruedas, estuvo dedicando libros. Es el ocaso de un político brillante en la era del PRI.