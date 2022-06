“NARCOGOBIERNO”, AMLO EN SINALOA, MAYO SANGRIENTO

Porfirio Muñoz Ledo afirmó el jueves que en México tenemos un “narcogobierno”, y advirtió a AMLO que su “contubernio o alianza con el narco no es heredable”, los narcos “se entenderán con quien lo suceda”. Habló en reunión de dirigentes partidistas de América Latina, y dijo que AMLO “piensa heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes, y sumará recursos del narcotráfico a su poder, para que nada se le pueda oponer. El Maximato”. México inició una “reversión autoritaria” con un “nuevo rey de la selva”: “el narco, que potencia en dimensiones nunca imaginadas el uso del dinero en los procesos políticos”, remató.

Día anterior, último de mayo, una valiente Lilly Tellez, senadora por Sonora dijo en tribuna: “Morena es el brazo político del crimen organizado”. Enlistó de AMLO: que salvó de la cárcel a Ovidio Guzmán, apapacha a mamá del chapo, defiende derechos de criminales; cómplice de mafias que asesinan, secuestran, mutilan, violan; felicita al crimen que opera y financia elecciones; ordena a Guardia Nacional y a soldados corran, humillados por criminales; un presidente “doblado”, lo llama Trump. recordó. También el sinaloense, exsecretario de gobernación, Francisco Labastida señaló que AMLO protege al Cártel de Sinaloa, y acusó al PRI, de ayudar a AMLO a obtener más votos en 2018, al operar en contra del 2º lugar en encuestas, Ricardo Anaya; y alertó del corrupto líder del PRI, Alejandro Moreno, “alito”. La reportera Anabel Hernández publicó esta semana en su columna “Contracorriente”, que en 2021 el senador Américo Villarreal y el subsecretario Ricardo Peralta concretaron el narco-pacto electoral para gubernatura y alcaldías de Sinaloa, con hijos y hermanos de el chapo, bendecido por el Mayo Zambada, jefe máximo; asegura que AMLO “no desconoce ni desaprueba dicho acuerdo”.

Días antes, AMLO regresó por 4ª vez a Badiraguato (de 5 mil habitantes), cuna del Cártel de Sinaloa, en el Triángulo Dorado de amapola (Sin-Chih-Dgo). Ahí solo se entra con resguardo de narcotraficantes. Fue a entregar obras. Hipócrita, insistió en que criminales no controlan partes del territorio nacional. (Autoridades gringas evidencian ese control en más de la tercera parte del territorio. Consta a millones de mexicanos). Pidió a periodistas, que sufrieron retén de sicarios camino a Guadalupe y Calvo, Dgo, no exagerar; donde su alcalde confesó que sus paisanos prefieren sembrar amapola y mariguana, no aguacate. Y AMLO se dolió de llegar químicos chinos para drogas sintéticas: “pobres, perderán ingresos”. Nos pide no llamarlo “Triángulo”, le duele.

El 22 de mayo y siguientes fueron los días más mortíferos en el país. Ese domingo asesinaron a 107 personas; el lunes a otras 69. El martes, a 118. ¡294 ejecutados en 3 días!¡Uno cada 15 minutos! En Celaya, el lunes 23, de madrugada, aventaron bolsas con restos de 3 hombres, y cartulina firmada por el cártel Jalisco, con amenazas al cartel Santa Rosa de Lima. Éste grupo -hoy apoyado por el de Sinaloa y los de Michoacán-, respondió de noche asesinando en hotel y bares contiguos a 11 personas, 8 de ellas mujeres. Prendieron fuego a instalaciones, dejaron cartulina contra rival. Disputas añosas entre los de Jalisco y los locales y aliados, por territorios, como entre otras mafias. Mayo: 2,500 asesinatos en el país, 337en GTO. AMLO se apresuró a distraer, y pedir, otra vez, la cabeza del fiscal de GTO. ¿Y la de Gertz, FGR?

Van más de 122 mil asesinados en período de AMLO; más de 10 mil en GTO. (1º lugar, Mich., 2º GTO y 3º Zac, en números absolutos). En números relativos de ejecuciones (por cada 100 mil habitantes), los más sangrientos en el período son: 1º, Col., 2º, Zac, 3º BC, 4º, Mich, 5º, Son. De personas desaparecidas, más de 100 mil, más del 50% con AMLO.

Hoy habrá elecciones en 6 estados. Circula video de líder de Morena en Tamaulipas gritando: ¡“Arriba el cártel del golfo, putos”! Mafias incursionan hoy en tala de árboles, pesca furtiva (por químicos chinos), minería y aguacate, aparte drogas, armas, trata, huachicol, extorsión. Mafiocracia dura



¡nos amenaza a todos!