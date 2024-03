Mujeres de lucha por justicia y dignidad

Nunca antes en nuestra historia, la lucha de las mujeres había cobrado tanta relevancia. Hoy, somos nosotras las que estamos en el centro de la historia, como protagonistas y artífices de nuestro propio destino.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es motivo para tener presente lo que nos ha costado como mujeres alcanzar el respeto, la dignidad y los derechos que hemos conquistado, pero también es día para reconocer, más allá de ideologías, que los frutos de ese esfuerzo de generaciones y generaciones se verán consolidados este año 2024, con la primera Presidenta de México y la primera Gobernadora de Guanajuato.

Ya no existe más eso de que no podemos, como dice Claudia Sheinbaum, nuestra candidata; ya no existe eso de que “calladitas nos vemos más bonitas”. Hoy hablamos, trabajamos, construimos y también gobernamos.

Es conmovedor ver cómo las niñas admiran a nuestra candidata a la Presidencia, porque además de estar arriba en las encuestas por amplia ventaja y camino a la silla presidencial, es un gran ejemplo de esfuerzo y disciplina.

Nuestra primera Presidenta de México, además de ser luchadora social, mujer de izquierda, progresista, es además, científica, doctora, maestra y madre de dos hijos.

Claudia Sheinbaum es la mejor manera de ejemplificar que las mujeres podemos ser lo que queramos ser.

Estos últimos días, Guanajuato recibió a Claudia Sheinbaum hasta en tres eventos en León, San Miguel de Allende y San Luis de La Paz; el mensaje es más que claro: Guanajuato es prioridad para la Cuarta Transformación y no solo el Corredor industrial, porque la próxima Presidenta de México también se reunió con los pueblos originarios del norte de nuestro estado, que por muchos años han sido abandonados, pero hoy son prioridad en la lucha por la justicia y la dignidad de todas y todos.

En la gira, frente a miles y miles de mujeres y hombres libres de Guanajuato, Alma Alcaraz, nuestra candidata y próxima Gobernadora de Guanajuato ha sido muy clara: la coordinación con la federación no es opción, es una obligación y atender personalmente la inseguridad, debe ser una prioridad de atención personal, no como el actual gobernador panista, que ha asistido a una sola reunión del gabinete de seguridad que se coordina con el Gobierno de México.

Tras apenas una semana de campañas, podemos decir que ya les hemos ganado en el discurso, pues hasta nuestras propuestas y exigencias, las han hecho propias, como eso de quitar al Fiscal Carlos Zamarripa y al Secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.

Y el pueblo no es tonto, tontos ellos que quieren seguir engañándonos, pues bien sabemos que han hecho todo lo posible por defender a este par de personajes hasta ahora que son verdaderamente insostenibles.

Hemos ganado ya en el discurso, hemos ocupado las plazas públicas, hemos levantado la voz. Llegó el momento de que la Cuarta Transformación llegue a Guanajuato.

¡Juntas y juntos vamos a lograrlo!

Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato