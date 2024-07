Guanajuato lidera la industria automotriz en México

Querido lector, antes de respaldar con datos y cifras el titulo de mi columna, quisiera que tomes un minuto para reflexionar y respirar lo que el encabezado representa para cada uno de nosotros mexicanos y guanajuatenses. Cuantas veces comenzamos nuestras jornadas dando por sentado lo que da plenitud a nuestras vidas, cuantos días nos permitimos dejar de cuidar lo que realmente importa.

Existía una joven muy acaudalada, que tenia todo, un marido que la cuidaba y proveía, hijos sanos y disciplinados, así como una ocupación que le daba lo necesario y más. Lo extraño es que no conseguía conciliar todo aquello, entre su profesión y los quehaceres del hogar, ocupaban todo su tiempo y siempre tenía la sensación de que algo hacía falta en su vida. Si no era el trabajo, eran los hijos, si no eran los hijos, era el marido, y si no era el marido, era ella, pero siempre dejando para después lo realmente importante. Hasta que un día, su padre, un hombre bastante sabio, le dio un presente: una flor demasiado cara y rarísima, de la cual había solo un ejemplar en todo el mundo. Dijo para ella: “Hija, esta flor te ayudará mucho más de lo que imaginas, solo tienes que podarla y regarla de vez en cuando, a cambio tendrás flores lindas y perfumadas a diario”. La joven se sintió emocionada y bendecida con aquel obsequio. Pero el tiempo fue pasando, y los problemas seguían ahí consumiendo su paz y su tiempo, evitando que pudiese cuidar de aquella flor. La flor seguía ahí de pie, linda y perfumada sin señales de mostrar debilidad alguna, hasta que un día como toda cosa en esta vida, se marchitó por completo.

Guanajuato y nuestro país al igual que la flor de aquella joven, se mantienen de pie, y les vemos a diario rebosantes sin mostrar señal alguna de debilidad o al menos así lo creemos. Nuestro estado mantiene su status como el productor estrella de la industria automotriz mexicana, con una producción anual que excede los 800,000 vehículos, liderados principalmente por las japonesas Mazda y Honda, quienes rebasaron sus objetivos de producción de acuerdo a cifras del mandamás en la entidad de la secretaría de desarrollo económico sustentable (SDES), Ramón Alfaro Gómez.

A pesar de los grandes desafíos que enfrenta la entidad en materia de seguridad y violencia, Guanajuato se mantiene como destino preferido para la inversión, inversiones provenientes y ya confirmadas para el próximo año, de países asiáticos en su mayoría. Estas inversiones le permiten al estado liderar la industria automotriz en Mexico y afianzarse en el top ten en materia económica en el país.

Datos que sin duda nos deben hacer sentir orgullosos, motivados e incluso bendecidos de las bonanzas que tenemos. Pero no perdamos de vista lo realmente importante. La violencia, inseguridad, rezagos, pobreza y desigualdades sociales siguen ahí y continuamos enfrentándoles a diario. A pesar de ello, no debemos permitir que nos distraigan de reconocer y cuidar de nuestro estado y el entorno que vivimos, no vaya a ser que un día le encontremos con las raíces secas y amarillas.

Aquella joven lloro mucho aquella perdida y contó para su padre lo que había sucedido. Su padre entonces respondió: “Ya imaginaba yo que algo así sucedería, tristemente no puedo darte otra flor, porque no existe otra igual a ella, ella era única, así como lo son tus hijos, tu marido, tu familia, tu trabajo y asi como lo eres tu. Todas y cada una son bendiciones que la vida te da, pero debes aprender a regar y cuidar de ellas, pues algún día sus perfumes quedaran solo en nuestra memoria”

Así pues, cuando dejamos de cuidar y valorar lo realmente importante. Hasta la próxima.