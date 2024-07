Desastroso final del gobernador de Guanajuato

La obra del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez , tiene claroscuros, aciertos y desaciertos . De los primeros, destaca la gestión en salud : no entregar el sistema de salud estatal al gobierno obradorista. Es el mejor del país . Desde la primera secretaría estatal de salud en gobiernos panistas, Marta Esquivel Arrona , ha habido aciertos y continuidad técnica en la definición de políticas públicas . Y en todas las evaluaciones, desde entonces, destaca Guanajuato . Su último secretario, el doctor Daniel Díaz , cerró el ciclo con excelencia .

En otros rubros, los resultados son desastrosos . Destacadamente en seguridad pública . No hubo estrategia de seguridad para el estado a la cual poder dar seguimiento, evaluación y control desde la sociedad (el gobierno federal dice tampoco pudo). La protección de las personas, sus libertades, derechos y patrimonio no fue prioridad del gobierno, como tampoco del federal. De los municipios ni hablamos. Por más que quisiéramos conocer acciones de prevención de los delitos , coordinadas con los municipios, no hubo forma. Prevenir extorsiones, cobros de piso, secuestros, levantones, robos, ejecuciones o huachicol , no supieron hacer. Investigar delitos locales , menos. Fue actitud permanente del fiscal del estado evitar abrir carpetas de investigación, obligar a negociar a las víctimas en su perjuicio, subregistrar delitos denunciados, incluso desapareciendo carpetas abiertas , en su sistema electrónico y en sus archivos. No obstante, evidente ineptitud de los responsables, el gobernador ató su desempeño y percepción al de éstos.

Si bien Guanajuato sigue siendo destino de inversiones nacionales y extranjeras directas muy relevante -particularmente en la industria automotriz y de autopartes- , no se correspondió con una política laboral que promueva mejores condiciones para los trabajadores. Las mediciones salariales de Querétaro y Aguascalientes dicen que en éstos se obtienen mejores salarios, a trabajos similares . Los líderes sindicales nos comparten que falló la política de atracción de esas inversiones, al no condicionar apoyos gubernamentales a esas mejoras. Los indicadores nacionales de competitividad se ubican en Guanajuato, por seguridad y competitividad salarial , en lugar mediocre.

Lo desastroso (mover los astros) de este gobierno, particularmente al cierre, se evidenció con decisiones y actitudes del gobernador luego de las elecciones . Propuso al Congreso del Estado tres nombramientos insostenibles : dos para magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa : el de la esposa del fiscal general y del renunciado Procurador de los Derechos Humanos en la víspera . Y al recién renunciante presidente estatal del PAN, para consejero en la Judicatura del Estado . Al mismo tiempo, pidió a sus diputados desaparecer un mecanismo de participación social , que implica impuestos pagados por los empleadores del estado y que su destino sea resuelto por representantes de esos empleadores, para que el gobierno lo decida solo. (Hay que mejorar el mecanismo para transparentar y alinear sus inversiones: que sus propuestas se validen por los ayuntamientos, conforme a sus objetivos de desarrollo municipal , por ejemplo. Evitar que familiares, amigos o cabilderos cercanos a los consejeros sean beneficiados sin atender el bien común ). Con actitud machista, reprochó que Xóchitl Gálvez le pidiera no adelantar decisiones que le corresponden a la gobernadora electa -en gira por León, luego de la elección-. Y remató impulsando que su secretaría particular y otro cercano sean la nueva dirigencia del PAN .

¿Cuáles astros sacaron de órbita?

Los principios políticos fundamentales: el del bien común , primero. Diego Sinhuea al final solo el bienestar de algunos suyos (igual que AMLO). El de subsidiariedad : tanta sociedad como sea posible, sólo tanto gobierno como sea necesario. En todos los ámbitos terminó despreciando la participación ciudadana real, no la simulada . Y el de la solidaridad : el binomio persona-sociedad. Como ciudadanos nos toca exigir lugar en la conducción de nuestro barrio, colonia, municipio, estado y país . Desastroso final . Por desconocer la ética política , que obliga a todos.





Analista político

@jalcants