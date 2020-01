ACONTECERES

Por Pepe Grillo

POLICÍA MUNICIPAL

La segunda generación de la Policía Municipal se graduó; ya son casi 60 elementos, quienes son además salmantinos, que cuidan a la ciudadanía y continúa el reclutamiento. Se comenta que se han llevado más candidatos a presentar sus exámenes de Control y Confianza, desde federales y ex policías salmantinos con buenas referencias y muchas ganas de trabajar, estos podrían entrar directamente a la corporación. Ya lo ha dicho Betty Hernández que no descansará hasta tener la mejor Policía del Estado; en Salamanca ya son de los mejores policías pagados, todos son de este municipio y ya trabajan en operativos conjuntos con elementos de la Guardia Nacional y policías federales.

NULA ESTRATEGIA

El Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez no ha presentado estrategia de seguridad alguna en ningún municipio, pareciera que su única “carta bajo la manga” es contar con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pues cada que ocurren hechos de alto impacto en los municipios donde se recrudece cada día más la delincuencia, como en Celaya, Irapuato, Apaseo e incluso León, el mandatario estatal “salva el día” diciendo que va a mandar más elementos estatales, como si los elementos, que por cierto no son tácticos, sino preventivos, fueran suficientes para combatir la ola de violencia que azota al Estado.

LOS FEDERALES

A quien sigue sin responderle y sin mandarle siquiera a los de las Fuerzas es a la alcaldesa de Salamanca Betty H*ernández, quien se ha tenido que “rascar con sus propias uñas” para sacar adelante a su municipio, y es que la semana pasada, la Presidenta Municipal, en fin de semana se fue a la Ciudad de México a solicitar el apoyo de la federación, fue recibida por autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al día siguiente llegaron los refuerzos para Salamanca; elementos federales y de la Guardia Nacional patrullan las calles de la ciudad para reforzar la vigilancia.

LOS DIAS CONTADOS

Con seguridad estatal y con testimonios, el contralor Miguel Cordero atrapo los reflectores al llegar a sus oficinas como si le hubiesen abierto las oficinas. De esta tamaño se encuentra el conflicto con el titular de la contraloría quien parece tener ya tener los días contados en la administración municipal y una falta muy grave que lo hace acreditarse ya una carpeta de investigación que con toda seguridad la administración municipal de Beatriz Hernández habrá de iniciar por sus desplantes de rebeldía en el que incurrió el funcionario municipal.

CONTRALOR

El conflicto que ocasionó el contralor Miguel Cordero tuvo sus inicios cuando actuó con tibieza y falto de responsabilidad cuando acusó mediáticamente al empleado que sustrajo documentos oficiales de la misma dependencia municipal y sin embargo no le prestó la atención debida para denunciar legalmente la falta que solo quedó en un trámite administrativo. Cordero Saucedo incurrió en fallas bajo su cargo y ahora está pagando las consecuencias al grado que lo han conminado a que deje el cargo.

ETICA

Más que la falta de ética, es vergonzosa la traición del contralor Miguel Cordero hacia la administración que encabeza Beatriz Hernández, el salir al encuentro de la población con el cargo de empleado del municipio deja que desear de quien hasta ahora se consideraba un elemento de la administración serio y responsable que terminó por unirse al nuevo grupo GS 5 como si fuese competencia del contralor salir a la opinión pública con acusaciones que distan mucho de cumplir con sus facultades y con la encomienda que la alcaldesa le encomendó. Es decir que se salió de sus atribuciones legales, quizá contagiado por el impulso que algunos ediles han mantenido frente a la administración.

NO ERA LO QUE SE CREIA

Aún se recuerda las ternas que se presentaron ante el ayuntamiento para elegir al contralor y habría además de independientes, algunos militantes de partidos políticos como el mismo Ernesto Fiscal, quien claramente se identifica con el PRI o bien de Nacho Téllez quien sin militancia partidista se le reconoce como un ciudadano con espíritu de colaboración respetable, y entonces surgió la figura de Miguel Cordero, el electo y quien ahora echó por la borda la buena imagen de elemento serio y legal al dejar muestras claras de su falta de lealtad.

YA LO QUIEREN LANZAR

El primer síndico dentro de sus facultades ha lanzado la petición de separo del cargo y seguramente que tendrá eco pese a la oposición de los GS 5 que defenderán al Contralor sin embargo seguramente las maletas de Cordero están listas y quizá hasta con una serie de cargos a la irresponsabilidad del funcionario por revelar a la opinión publica información que debía considerarse reservada, ahí es donde se aplicará la protesta que rindió ante el Ayuntamiento apenas en el mes de Octubre del 2018.

CON LA NUEVA LEY

Lo más grave ahora es la forma en que deberán resolver el caso, puesto que si se quisiera cumplir legalmente, el municipio tendría que seguir un procedimiento distinto en base a la nueva Ley Orgánica que cambió desde julio del 2019 y para elegir al contralor municipal tendrá que conformarse un Consejo Consultivo que deberá estar integrado por representantes de la sociedad y éstos a su vez designar por un espacio de 5 años al contralor que vigile las acciones administrativas económicas de la Administración.

EL CONSEJO

Políticamente el procedimiento antes mencionado sería como abrirle la puerta a los opositores de Beatriz Hernández, al designar un contralor que no tenga relación alguna con la administración y si bien pudiera surgir de otras fuerzas políticas, así entonces sería un frente que habría de hacer un “boquete” a la administración. Con ello entonces quedaría el camino de nombrar un interino que pueda suplir el espacio que habría abandonado Miguel Cordero.

SIN ACUERDOS

La falta de acuerdos entre los integrantes o simpatizantes de Morena parece causar una gran desilusión en la organización política y lo mismo que se hacen en el ámbito nacional que estatal y local, los grupos se comportan parecidamente a las que tuvo el PRD y en este partido ahora que es gobierno en el municipio hay una marcada división entre la los Prieto y los que no están con los Prieto, lo mismo se dice de Alma Alcaraz que en este caso Betty Hernández de quien se sabe que políticamente está ligada sumamente a los Shiffield, Malú Micher con quienes han transitado en el poder.

DESENCUENTROS

Los Morenos y Prietos siguen sin encontrarse y con muchas posibilidades de que un tercero se sume, aunque esto no sería propiamente de Morena., sino de un movimiento afín de López Obrador que pudiera ser el frente a la 4T y que está conformado desde hace dos años, pero que no opera porque estaban en el proceso de integración de las bases de Morena, pero que sería un frente nacional con la intención de ser una alternativa a Morena.

AHÍ SE QUEDAN

De esta manera es que los afiliados o simpatizantes del partido en el poder en el caso de Salamanca aún no saben qué sucederá continua la disputa interna y la conformación de poderes que si bien el mismo ejecutivo federal ha dicho que si no se malean ahí se quedarán, hay razones suficientes para pensar en que se frente habría de aglutinar a las fuerzas políticas izquierdistas que no encuentran empatía ni con los nuevos morenistas ni con los prietos.

YA EMPEZARON

Además hay razones para pensar que tras obtener la primera fuerza política quien será el que defienda ya que hay fuerzas contrarias como es el caso del PAN que es de los más organizados y quienes ya han lanzado los primeros misiles en contra de la administración morenista, y aunque son tibias aun, ya por lo menos los azules empiezan a remarcar las fallas de los morenos en el gobierno, que como se observa no hay quien predomine en este caso, ni quien del partido salga en defensa de la alcaldesa Betty Hernández.

MORENOS A LA DEFENSA

Hay un trecho sumamente extenso por recorrer para poder saber la forma en que Morena habrá de defender los municipios que alcanzó en la elección del 2018. Hablando de Salamanca la alcaldesa se ha enfrentado contra todo y hasta con el gobierno del Estado para exigir cumplir con el mandato que los salmantinos le confirieron por tres años. Sin embargo en el presente año deberán las definiciones y la conformación de grupos políticos que apoyen a Morena y hasta los que han permanecido ausentes habrán de regresar cuando sean llamados a defender el poder municipal.

DIFERENTES

Las siguientes elecciones se presume que serán distintas, porque las reglas cambiarán ahora ya habrá medidas para evitar el fraude electoral se sancionará la llamada compra de votos, así como instituciones que en realidad habrán de investigar los delitos electorales y sin duda una serie de acciones con la tenencia a obtener ventajas del nuevo sistema de sanciones, lo que representara un cambio importante en la conducción política de los actores y de los mismos partidos, es decir un esquema diferente al que se practicaba cuando había deliberación para utilizar los recursos económicos en las campañas y en las practicas al momento de hacer política.

OBREROS

Los cetemistas lanzaron críticas al dirigente del sindicato de Daltile, Toño Sánchez Sotelo por haberse pronunciado a favor de Memo Echeverría para dirigir al PRI Municipal y salirse de los acuerdos que entre obreros se han sostenido como lo ha expuesto Carlos Muñoz en relación a la propuesta que ha lanzado de proponer a un joven dirigente obrero como Víctor Hugo Vega para presidir al PRI local. Sin duda la inclinación de Toño hacia la dirigencia de Hugo Varela volvió a relucir en el ámbito obrero político y Carlitos no solo se mostró en desacuerdo de Sánchez Sotelo sino que hay sospechas que detrás de la propuesta que representa memo Echeverría, esta la mano de la dama de rojo, usted amigo lector sabe a quién nos referimos.

SE VAN PERDIENDO

Mientras la población ha crecido en forma acelerada y con los frentes de inseguridad que se viven tanto en la zona urbana como en las comunidades, las opciones de encuentro social ha ido a la baja, según estadística hay mayor población menos religión, hay diversas o mayor número de religiones presentes en la sociedad, pero menor creencia y por ende menor importancia a los valores espirituales. Hay quien platicaba que en la religión católica la cifra de templos es inferior al crecimiento de las colonias y comunidades, así como mayor presencia de religiones que han llegado y hasta han arrendado salones para practicar el culto.

PARAMUNICIPALES

En CMAPAS ha conformado una tripulación operativa y de mantenimiento con gente experimentada como Francisco Rodríguez, Joel Morales y hasta con ciertos toques de experiencia que se asemejan a José Luis Milantoni, es decir un equipo con capacidad para no solo darle continuidad al mantenimiento, sino con signos de crecimiento, sin duda de las paramunicipales de las que han hecho un mejor y trabajo en los 15 meses de la actual administración municipal.

SIN ANUNCIO

A pesar de haber transcurrido las primeras semanas de éste 2020 aún no se ha mencionada respecto a la inversión que se había anticipado de lo que sería el área de mantenimiento de la refinería y es que si todo el capital está orientado hacia la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, ya estaría hablándose de las inversiones anunciadas para la refinería local, ya que se había citado que daría continuidad al programa de rehabilitación que en casi tres meses a finales del año pasado se rehabilitaron cuatro plantas de proceso.

ABANDONO

Crece el número de casas abandonadas en algunos de los fraccionamientos que se consideran del terror. Barlovento y Villa Salamanca 400 son de los asentamientos que han registrado un número importante de cadáveres presumiblemente producidos por la violencia de los grupos criminales. La violencia en esa zona ha repercutido en la cifra de población en esa zona y en el valor de las fincas que ahí se registran. Es un efecto social de estimarse como uno de los problemas graves en materia social y económica.

FUERA DE REALIDADES

Hace un año a estas fechas estaba por resolverse el problema por la falta de gasolina en diversos estados del país como en Guanajuato y en Salamanca había filad día y noche frente a las estaciones de servicio. Hoy la situación es distinta, aunque a decir verdad ha disminuido por mucho la comercialización del hidrocarburo en forma clandestina. Es decir que el combate al huachicol tuvo éxito, aunque se decía, y de fuentes oficiales en el Estado, que los asesinatos eran productos del comercio ilegal de gasolinas, lo cual ahora se ve que no fue así.

EL ASILO

El Asilo para Ancianos con mas de 120 años de existencia ha sido uno de los patronatos que poco parece cambiar, pese al control que Toño Roa ha tenido a lo largo de los años de sacrificio sí, pero también de impedimento para que otras personas demuestren su espíritu y vocación. El Asilo es un centro que ya difícilmente se sostiene de la ayuda que logra conseguir el patronato, hay bases sólidas como la cooperación constante y segura que le aportan instituciones. Es por ello que el Patronato ya debiera de tener cambios importantes y una renovación de proyectos porque cada vez habrá mayor población de personas de la tercera edad que son separados de sus familiares, por decisión de éstos o de los mismos viejecitos. Y hasta la próxima...