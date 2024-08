Son sospechosos los ataque en Celaya: Miguel Ramírez

León, Gto.- Juan Miguel Ramírez Sánchez, alcalde electo de Celaya, declaró que es sospechoso que, ante la llegada de la Guardia Nacional, en Celaya se hayan elevado los homicidios dolosos.

Señaló que pareciera que alguien está interesado en que continúen al frente de la seguridad los policías federales.

“Me parece muy sospechoso, algo pasa, pero no es normal que pase eso. Habrá que analizar lo que está sucediendo en este momento. No sé, creo que a lo mejor quieren que se quede la policía, los que llaman federales, o a lo mejor están aprovechando los delincuentes, qué sé yo, pero todo esto parece muy sospechoso.

“Es increíble que cuando llega la Guardia Nacional y los soldados haya tantos crímenes. Por eso me parece sospechoso. No he analizado, no he tenido tiempo y tampoco he platicado con gente que sabe para que me explique. He andado con mucha premura y sí preocupado por esa situación, pero yo no puedo tomar ninguna decisión porque soy el alcalde electo, no estoy en funciones”, añadió.

Expresó que Celaya ya no debe continuar cayendo más en materia de seguridad, por lo que mantendrá el diálogo con el estado y la federación para encontrar el mejor perfil para la seguridad de Celaya, y negó haber recibido alguna amenaza de consideración.

“En términos generales, no tengo amenazas. Hay quienes nos piden que sigamos contratando a los mismos proveedores, mismos constructores, pero les decimos que lo vamos a licitar. No queremos diezmo ni recursos, queremos que la obra salga bien y tenga un precio justo. En proveeduría no queremos que aumenten los precios de los productos, que todo sea lícito, y algunas veces estas personas se enojan, pero es lo normal”, dijo.

Asimismo, defendió la labor de la Guardia Nacional en Celaya y aclaró que no realizarán los patrullajes de la Policía Municipal.

“Vamos a hacer todo lo mejor, Celaya ya no puede caer más abajo. Necesitamos ir subiendo. Nos preocupa mucho; la Guardia Nacional y los soldados están coadyuvando, pero no van a hacer las funciones en este momento de la policía. Por lo tanto, ellos se están moviendo, pero todavía no cumplen con sus funciones. Nosotros esperamos que se arregle rápido la revisión de las armas de los policías, que salgan y que les den mayores fuerzas a los policías, a la Guardia Nacional y a los soldados”, señaló.

Agregó que ha dialogado con Rosa Icela Rodríguez, próxima secretaria de Gobernación, con personajes del Ejército y con la gobernadora Libia Denisse. Sin embargo, dijo que muchos van de salida o serán cambiados de sus cargos, por lo que tiene que esperar a que lleguen a ocupar sus cargos.

“Nos estaremos reuniendo también con Omar García. Es más, invité a Libia a mi toma de protesta y ella asistirá a la toma. Vamos a poner entre los tres niveles de gobierno al secretario. Hemos visto perfiles de la sociedad civil, y el ejército tiene propuestas, pero no pueden tomar una decisión porque no saben si va a haber otro responsable”, expresó.

Finalmente, dijo que al actual alcalde se le apoyará con la seguridad solicitada y autorizada por ley. “Si él tiene una serie de funciones, se las vamos a dar. No vamos a quitarle nada de lo que tiene derecho”, concluyó.