Zulma Carvajal acusa al alcalde de Iguala por la muerte de su esposo, Humberto del Valle

Tras el ataque a balazos que sufrió Zulma Carvajal Salgado y su esposo, quien murió cuando recibía atención médica, entre sollozos acusó directamente de la agresión al alcalde de Iguala, David Gama Pérez.

A través de su cuenta de Facebook, la prima de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, posteo un video en el que agradece las muestras de solidaridad ante lo que calificó como "cobarde, ruin y miserable ataque armado del que fuimos objeto mi familia y yo".

Quiero decirles que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mi también. Traigo una herida en mi espalda y no se vale, porque lo único que henos hecho es trabajar por la gente, trabajar por nuestro pueblo, trabajar por nuestros amigos, para que Iguala sea mejor, cita en otra parte del video.

Sin dar detalles sobre la agresión armada que sufrió cuando iba con su esposo Beto del Valle, al circular por la calle Zaragoza, del centro de ciudad, resultando ambos heridos, solo que su cónyuge falleció cuando recibía atención médica, dijo que esto que le pasó, le pasa a mucha gente, a muchas familias.

Zulma Carvajal quien aspira ser candidata de Morena, recordó que la noche de este sábado, les dijo "ellos nunca van a cambiar. Lo quieren todo y no les importa destrozar familias. Hoy me tocó a mi, pero les ha tocado a mucha más gente. ¿Y saben porqué? Porque ellos están acostumbrados al tipo de poder en el que no les importa arrebatar una vida, o muchas o las que sean con tal de estar en donde están".

Sin dejar de sollozar calificó de cobardes a quienes atentaron contra su vida, sin dar nombres en ningún momento, pero les afirma que aunque no quieran en algún momento va a llegar el cambio y van quedar enterrados en la historia de la basura como lo que son (sic).

Enseguida aseguró que no traían ni una resortera, cuando les preguntaron si no tenían armas, "nosotros no le debemos nada a nadie. Nunca le hemos hecho mal a nadie, nunca le hemos deseado mal a nadie, pero esta vez va a ser la excepción. Que Dios los perdone y a ti que Dios te perdone y al que lo hizo pobre miserable, por cuantos pesos acabaste con una vida y pretendiste acabar con la mía.

La también principal operadora política del senador Félix Salgado Macedonio, se refirió que este gobierno está luchando todos los días por cambiar las formas y este sistema. El PRI nunca va a cambiar que Dios los perdone, finaliza el video y quien lo graba la reconforto con un: "Bien dicho".

