Tamaulipas subsidia a siete estados

TAMPICO. Con las aportaciones de Tamaulipas se ayuda a siete estados del país, entre ellos Tabasco, la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, al hacer un llamado para obtener justicia presupuestal para su entidad.

“Somos el estado que más impuestos aporta a la Federación y lo siguen ahorcando; va a llegar un momento en que Tamaulipas no va a producir lo que requiere, no va a generar esos impuestos y no vamos a poder apoyar a otros estados de la República mexicana”, aseguró durante una entrevista el mandatario de Tamaulipas.

“Nos debemos sentir orgullosos de lo que contribuye Tamaulipas para México. Estamos prácticamente subsidiando a siete estados de la República mexicana, entre ellos el estado natal del presidente: Tabasco; estamos subsidiando a Chiapas, Guerrero y muchos otros estados del sureste y qué bueno que lo hagamos”, dijo el mandatario.

También señaló que cuando inició su gobierno Tamaulipas se disputaba el primer lugar de inseguridad y violencia, y que hoy, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora ocupa el lugar 25, ya que el trabajo entre sociedad y gobierno ha permitido que lleguen inversiones y se detone el desarrollo, sin embargo, lamentó que el Gobierno federal quiera limitar y ahorcar a los gobiernos estatales y municipales al recortarles recursos.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso que sean los gobiernos estatales los que recauden los impuestos en lugar del federal ante los recortes presupuestales a los estados.

“El Gobierno federal cobra los impuestos que se generan en el territorio y nos regresa lo que quiere. Mejor que nosotros cobremos los impuestos y regresemos a la Federación lo que corresponda”, dijo ante integrantes del Colegio de México, donde participó en un webinar.