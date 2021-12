Reportan sismo de 4.1 en Tamaulipas

Con una magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter, la mañana de este sábado el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo en Tamaulipas.

La dirección de Protección Civil del estado informó que no se reportan daños o personas lesionadas por este movimiento sísmico.

De acuerdo con la dependencia nacional, el sismo ocurrió a las 02:36 horas de este sábado a 57 kilómetros al suroeste de la capital en la latitud 23.3 y longitud 99.33 a una profundidad de 5 kilómetros.

Pedro Granados Ramírez, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil en Tamaulipas, explicó que el sismo no fue perceptible en muchas zonas del a capital.

“Estamos a la expectativa, no hay reporte de lesionados o daños hasta ahora, todos los servicios de emergencia están en activo”, expuso el funcionario estatal indicando que si bien en Tamaulipas no es zona sísmica, no se está exento de algunas situaciones.

Sismos imperceptibles en Tamaulipas

De acuerdo con el historial del Servicio Sismológico Nacional, en Tamaulipas se han registrado varios de estos eventos telúricos cuya intensidad ha sido menor a los 5 grados en la escala Richter, muchas veces imperceptible.

La actividad sísmica en la entidad ha sido reducida, pero constante registrándo al menos 10 sismos, sobre todo entre la zona centro y norte de la entidad, en los municipios de San Fernando, Matamoros y Ciudad Mante.

En la zona cañera de El Mante se han registrado temblores a varios kilómetros de profundidad en el subsuelo; también frente a las costas de Ciudad Madero, a 293 kilómetros en el mar se registró un evento de este tipo el pasado 7 de enero con una magnitud de 4.3.

En mayo de 2007, se registró un sismo de 5.2 grados, con epicentro a 172 kilómetros al este-sureste de Tampico y duró cuatro segundos, los suficientes para provocar una conmoción colectiva que derivó en desalojo de viviendas, escuelas, hospitales, comercios e inmuebles de gobierno.









Con información de El Diario de Victoria