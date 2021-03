Comunidades de Guerrero piden ayuda a AMLO por presencia de grupos criminales

Pobladores de al menos cuatro comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente, en Guerrero, se encuentran atrapadas debido a que los caminos están sitiados por grupos criminales y escasean los alimentos.

En dos videos de tres minutos cada uno, difundidos por los pobladores, pidieron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y exigieron la presencia de la Guardia Nacional en sus localidades, como son Ejido Guajes de Ayala, Hacienda de Dolores, El Pescado y El Zapote para la seguridad de los habitantes.

En los videos se observa un grupo de unas 30 mujeres con niños, y denunciaron que los caminos se encuentran sitiados por integrantes de la delincuencia.

Una de las habitantes, explicó, "este video es con el fin de exigirle al presidente de la República, su ayuda para mantener a nuestras familias seguras" y exigieron "que la Guardia Nacional se quede de manera permanente en nuestro Ejido, debido a que nuestro pueblo todavía está sitiado y tememos por nuestros niños, mujeres y ancianos".

Asimismo, manifestaron que ya escasea los alimentos y los productos básicos, por lo que, tampoco tienen manera de darle de comer a los niños, ni medicinas.

También solicitaron les hagan llegar el apoyo de los programas federales "Bienestar", los cuales no han llegado, "la vez pasada se regresaron y necesitamos el dinero, no tenemos nada".

"Ayuden, los caminos están tapados, no hay como pasar comida, estamos atrapados, todos aquí, no hay medicina para los niños, el enfermero ya se fue, ya no hay nada", suplicó una de las mujeres.

Mientras que otra mujer, adulto mayor, recordó en el video, "es mucho lo que hemos vivido atormentados aquí, vinieron los sicarios y nos hicieron unas balaceras, cerquita de donde estaban los niños, mujeres y no fuimos a refugiar a la clínica".

"Nadie ha venido a darnos apoyo, aquí estamos encerrados, no tenemos jabón, los niños enferman y así queda todo, sin ayuda de nadie", lamentó.

Solicitaron la presencia de la Guardia Nacional "para sentirnos un poco más seguros, y estar mejor", y suplicó una habitante: "necesitamos que nos apoyen, por favor, escuchen nuestra voz, nadie nos ha venido a ayudar y apoyar y nuestro pueblo sigue sitiado".

El pasado 26 de febrero, el Sol de Acapulco, informó, sobre el asesinato de al menos ocho personas y dos mujeres desaparecidas tras los ataques de presuntos integrantes de un grupo delictivo en localidades en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán; después los pobladores indicaron que eran al menos 15 personas las muertas.

Ese mismo día, por la tarde efectivos del Ejército arribaron en helicópteros a la localidad de El Pescado, ubicada a unos 20 minutos de Hacienda de Dolores para ayudarlos y resguardarlos, mientras que los habitantes, unos 40 niños y alrededor de 50 mujeres, se encontraban refugiados en una clínica de salud del poblado, sin embargo, se retiraron, al día siguiente.