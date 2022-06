Policía de Colima está reabasada, reclaman empresarios tras robo de contenedores

El robo de 20 contenedores cargados algunos de ellos con oro y plata en Manzanillo, debe marcar el antes y después en la política de seguridad del país, dijo Miguel Ángel Landeros Volquarts, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente.

A decir del líder de los empresarios que envían y reciben mercancías hacia otras partes del mundo, el atraco por parte de un comando armado, además de pérdidas millonarias, deja a los empresarios mexicanos y del exterior con una “desconfianza terrible”.

“Ya no sabemos ni a quién hacer responsable, porque con la política de abrazos y no balazos están abriendo mucho la puerta para que las cosas crezcan en vez de que se contengan y definitivamente la federación debe actuar”.

El robo se registró el pasado 5 de junio en una empresa del puerto de Manzanillo y fue apenas este fin de semana cuando dieron a conocer detalles respecto a que el comando armado estuvo durante ocho horas maniobrando para sacar los contenedores cargados con metales preciosos, así como algunos aparatos electrónicos.

“Es una muy mala señal, porque indica que la autoridad de seguridad estatal y municipal de Colima están rebasadas… Es increíble que se haya llevado en ese número de horas esa cantidad de contenedores y que no haya un solo detenido y no hayan encontrado la carga”.

El robo es considerado el más grande en la historia del puerto de Manzanillo, de donde se envían y reciben contenedores que cruzan el Océano Pacífico y llegan a Asia.

“Es muy escandaloso el tema como se dio, pero robos a contenedores se están dando todo el tiempo y de lo que se llevan no se encuentra más del 20 o 30% y todo lo demás no se encuentra, lo que viene a poner de manifiesto algo que venimos sufriendo desde hace ya mucho tiempo y que no baja, sino que va subiendo”.

Ante eso, a decir de Landeros Volquarts, urge mayor labor de inteligencia por parte de las corporaciones federales, pues el robo a contenedores en Colima aumentó 60% el año pasado y además de los alrededores del puerto de Manzanillo, una de las zonas más peligrosas es la carretera federal en el tramo de Atenquique.

Publicado originalmente en El Occidental