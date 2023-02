Jérez no era así: vencen miedo para salir a marchar por la paz

JEREZ. “Da miedo salir en las mañanas a estudiar porque no sabes con qué te vas a encontrar... mi Jerez no era así... ya no salgo con mis amigos a divertirme como antes se podía hacer, sin el temor de que algo pueda pasar”, dijo Denys, una joven que aseguró participará hoy en la Marcha por la Paz, a la que se ha convocado a través de redes sociales.

Se trata de la segunda convocatoria de este tipo que se realiza en el municipio de Jerez, Zacatecas en lo que va de febrero, originada por los hechos violentos que han aumentado la percepción de inseguridad entre la población del Pueblo Mágico.

Puede interesarte: Jerez, Zacatecas, cambia carnaval por marcha de la paz tras violencia

El pasado 2 de febrero se realizó la primera Marcha por la Paz, en la que participaron 200 personas, en repudio al ataque en el bar El Venadito que cobró la vida de ocho personas.

En esta ocasión, el origen de la convocatoria es la desaparición de varios jóvenes, habitantes de la cabecera municipal de Jerez, entre ellos una joven de 20 años que es madre de un bebé.

Según la convocatoria, la marcha iniciará a las 11:00 horas, y partirá de la glorieta Francisco García Salinas para recorrer las calles del centro de la cabecera municipal y terminar frente al edificio de la alcaldía, a los participantes se les pide acudir vestidos de color blanco, portar un globo del mismo color o una vela o una cartulina.

Los dirigentes estatales de cuatro partidos de oposición en Zacatecas llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que garanticen condiciones de seguridad para la población durante la realización de la Feria de Jerez, Zacatecas / Ruth Soriano | El Sol de Zacatecas

Este domingo en las mismas calles se iba a celebrar el desfile del Carnaval, mismo que se suspendió luego de que las candidatas a reina de la festividad y las instituciones educativas invitadas anunciaron que no participarían debido a la inseguridad

Muestra de lo anterior es lo que Claudia, una madre de familia, externó a El Sol de Zacatecas: “estoy harta de la violencia”. Con nostalgia, dijo recordar que antes en Jerez se sentía una gran tranquilidad al transitar por las calles, “ya te da miedo salir porque no sabes si te va a tocar algo”. Ella también participará en la marcha este domingo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN,) Verónica Alamillo, pidió al gobierno municipal de Jerez cancele también la Feria de Primavera “para salvaguardar la integridad de los jerezanos”. Al mencionar que es originaria de dicho municipio, dijo conocer la gran importancia que tienen las costumbres que caracterizan al Pueblo Mágico, pero insistió en que se debe “pausar la fiesta” hasta garantizar la seguridad de habitantes y turistas.

El Carnaval de Jerez, antesala de la Feria de Primavera, fue cancelado luego de que las siete candidatas a reina de esa festividad declinaron y de que 40 escuelas participantes anunciaron que no desfilarían para salvaguardar la integridad de sus alumnos.