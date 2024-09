Feminicidio de Dariana, conductora de taxi por app, desata manifestaciones en SLP

Dariana Posadas, una conductora de la plataforma de taxis InDriver en San Luis Potosí, fue asesinada por dos hombres que contrataron su servicio para despojarla de su auto. El suceso generó una marcha que terminó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Hoy por la mañana, un grupo de conductores y conductoras de plataformas digitales, amigos y familiares de Dariana, quien además de trabajar en InDriver estudiaba Ingeniería y era deportista skater, marcharon desde avenida Salvador Nava hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

La marcha tuvo como finalidad exigir justicia por el feminicidio de Dariana, quien perdió la vida mientras trabajaba en la comunidad de La Pila.

El dolor y la rabia se hicieron sentir a lo largo del recorrido, que culminó con el bloqueo de la avenida Eje Vial. Los manifestantes, con pancartas y consignas en contra de la violencia, clamaron por respuestas claras y acciones concretas de las autoridades reclamando que la inseguridad en San Luis Potosí afecta principalmente a las mujeres trabajadoras de plataformas.

No quisieron ayudarla, asegura hermana de Dariana

La hermana de Dariana, quien por seguridad mantiene su identidad en el anonimato, afirmó que aunque la Fiscalía está investigando, el proceso ha sido lento y lleno de incertidumbres. También explicó que la conductora tras ser herida fue llevada a las instalaciones de seguridad de La Pila, donde no le brindaron auxilio a tiempo.

Mi hermana estaba viva, estaba consciente, y aún así no quisieron ayudarla. Es algo que no puedo comprender, pudieron haberla salvado.Hermana de Dariana.

Dariana no solo era una estudiante ejemplar, sino también una joven que se dedicaba al deporte, destacándose como una de las mejores skaters de la ciudad. "Mi hermana no merecía esto. Ella salió a trabajar, a ganarse la vida honradamente, y no regresó. Es injusto que sigamos viviendo con este miedo, salimos de casa sin la seguridad de regresar", declaró.

Un llamado urgente al gobierno de SLP

La manifestación no solo fue una demanda de justicia para Dariana, sino también un reclamo colectivo por la inseguridad que enfrentan miles de conductores y conductoras de plataformas digitales en la ciudad.

En semanas recientes, los asaltos, secuestros y actos de violencia hacia este gremio han incrementado, generando un clima de miedo e incertidumbre. "Ya no importa si eres hombre o mujer, todos estamos expuestos. Salimos a trabajar, pero no sabemos si regresaremos a casa", comentó uno de los compañeros de Dariana.

El grupo exigió al gobierno de Ricardo Gallardo que deje de minimizar la gravedad de la situación.

Nos dicen que la inseguridad va a la baja, pero la realidad es otra. Nos están matando, nos están robando, y las autoridades no hacen nada. Manifestante.

El informe de gobierno, presentado el mismo hoy, fue duramente criticado por quienes se manifestaban. Las cifras oficiales que indican una supuesta disminución de los delitos contrastan con las experiencias diarias de los ciudadanos que, como Dariana, son víctimas de violencia.

La vulnerabilidad de las mujeres en plataformas

La muerte de Dariana subraya la vulnerabilidad extrema que enfrentan las mujeres que trabajan en plataformas de transporte. Aunque se toman medidas como compartir ubicaciones y estar en constante comunicación con compañeras y compañeros, esto no ha sido suficiente para frenar la ola de violencia. "Dariana nos avisó que si no respondía en 15 minutos fuéramos por ella, pero fue demasiado tarde. Todo pasó tan rápido que no tuvimos oportunidad de ayudarla", relató su hermana.

Este caso ha dejado al descubierto las fallas graves en la seguridad pública y la indiferencia hacia las denuncias de los trabajadores de plataformas. A pesar de que las empresas han implementado protocolos de seguridad, estos no han sido suficientes para proteger a sus conductores, especialmente a las mujeres.

Dariana, con tan solo 24 años, soñaba con terminar su carrera y seguir destacando en el skate, un deporte que le apasionaba. Hoy, su muerte se convierte en un símbolo de la violencia sistemática que enfrentan las mujeres en México.

"Nosotras también queremos regresar a casa"

El clamor de las conductoras de plataformas fue claro pues quieren seguridad, justicia, y que sus vidas sean valoradas. "Nosotras también queremos regresar a casa. Nos estamos matando trabajando, y aún así no tenemos la certeza de volver. Ya basta", fueron las palabras de una compañera de Dariana, visiblemente afectada.

Mientras la marcha avanzaba, la figura de Dariana se hacía presente en cada paso. No solo era recordada como una trabajadora responsable, sino como una mujer llena de sueños, una hermana, una amiga, una deportista. Su asesinato deja una herida profunda en su familia y en toda la comunidad que hoy exige una sola cosa: justicia.

