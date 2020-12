Familiares mienten para poder velar a sus difuntos

LEÓN. Familias en León han recurrido a mentiras para poder velar a sus difuntos, afirman representantes de pequeñas funerarias que en los últimos días brindan, en promedio, tres servicios de cremación por Covid-19.

Los trabajadores de funerarias comentan que cuando han recogido cuerpos en viviendas notan elementos como tanques de oxígeno en las habitaciones.

Durante los nueve meses de pandemia, los funerarios, aseguran, han cumplido con la recomendación de las autoridades de Salud: víctimas de Covid-19 deben ser cremadas inmediatamente.

Tal es el caso de Isaías Reyes y su familia, quienes tienen una empresa funeraria. “Creo que está un poco más grave la situación que tuvimos al principio, ya que empezó noviembre y comenzó a haber más, y ahorita en diciembre está loco todo esto. A nosotros ya nos ha tocado ir por las personas que fallecieron a los carros porque no llegan a que los atiendan, no alcanzaron a llegar porque iban mal, fallecen en el transcurso hacia alguna clínica, han fallecido varios, me faltan dedos para contarlos”, platica Reyes, y agrega que el trabajo ha aumentado de forma considerable durante todo el mes de diciembre.