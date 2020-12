Estudiantes de BC se quedan sin evaluación por falta de internet

TIJUANA. Dos de cada 10 estudiantes de educación básica no pudieron ser evaluados en el primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021 pues no se reportaron con sus maestros diariamente, afirmó el secretario de Educación en Baja California, Catalino Zavala Márquez.

Al ser cuestionado sobre las características por las cuales estos estudiantes no tuvieron comunicación constante con sus maestros, el secretario de Educación señaló que una de ellas sin duda es la conectividad por los medios digitales.

“De estos dos, tal vez uno no entabló comunicación porque no pudo conectarse”, dijo el secretario de Educación, sin que esta dependencia tenga una certeza en números de quién puede o no costear el pago del servicio de Internet, necesario para la conectividad.

En etapa básica son poco más de 682 mil los estudiantes registrados en todo el estado de Baja California, de los cuales alrededor de 136 mil habrían tenido un problema para reportarse ante los docentes, sobre todo serían alumnos de comunidades alejadas de la mancha urbana de las ciudades, sin embargo el secretario de Educación manifestó que la evaluación de los estudiantes es positiva ante las circunstancias tras la pandemia.