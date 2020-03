"En la mujer todo es sabroso", así exhiben estudiantes acoso de maestros en la Unison

Por primera vez, un gran grupo de alumnas de la Licenciatura en Medicina, de la Universidad de Sonora (Unison) decidieron colocar un “tendedero de acoso”, donde exhibieron a maestros y compañeros por comportamientos de hostigamiento y acoso sexual.

El grupo de mujeres estudiantes instalaron a las 6:30 horas de este martes pancartas con escritos, donde se pueden observar gran cantidad de denuncias hacia algunos docentes que han acosado a las alumnas y hecho comentarios machistas y misóginos.

Mariana León, de sexto semestre, fue quien colocó el tendedero, con la finalidad de visibilizar la problemática de acoso que hay en la Licenciatura de Medicina, como también animar al resto de las estudiantes a denunciar ante algún acto de hostigamiento sexual, o cualquier tipo de violencia que ejerzan los docentes o compañeros.

“Llegamos muy temprano, saqué mi estambre y comenzamos a ponerlo alrededor de los pilares, colocamos denuncias que nos habían mandado anónimamente y conforme ha pasado la mañana han colocado denuncias anónimas porque les da miedo, pena ponerlas, pero para eso aquí estamos, somos la voz de las que ahorita no pueden”, contó.

En el transcurso de la mañana más alumnas llegaban para exponer su denuncia, como también frases machistas y dolosas que hicieron en el salón de clases algunos maestros; asimismo, quien presentó mayores señalamientos de acoso fue el doctor que imparte la materia de Histología y Patología.

“El maestro tiene 12 denuncias, ya está denunciado oficialmente ante la universidad en Servicios Estudiantiles, pero a pesar de todo esto esas personas siguen aquí, hay evidencias, se les cuenta a los encargados y no hacen nada; por eso hicimos por primera vez el tendedero del acoso, porque los doctores tienen una sensación de supremacía, de jerarquía alta sobre nosotros”, agregó.

"Mejor pongo mis calzones en este tendedero"

El profesor exhibido en el tendedero comentó por la mañana de este martes “mejor pongo mis calzones en ese tendedero”, expresión que causó mayor coraje en las alumnas, pues durante diferentes clases ha hecho comentarios ofensivos hacia la mujer.

“Hay algunas denuncias muy fuertes, una tiene una fotografía donde el doctor se está metiendo la mano en los pantalones y se está tocando los genitales; también tenemos denuncias acerca del coordinador de medicina y de doctores de distintas materias”, dijo la estudiante Mariana León.

A pesar que las alumnas cuentan con las evidencias suficientes, la Universidad no ha procedido ante el único caso denunciado oficialmente, por lo tanto este tendedero pretende lograr que la Institución se percate de la problemática y atienda los casos de acoso.

“Hay muchas evidencias, se les cuenta a los encargados y no hacen nada. Ellos se sienten más que nosotras y como en realidad no son profesores de la Unison, para ellos es su pasatiempo el dar clases, se sienten con autoridad de mirarnos feo, de hablarnos feo, de insinuarse, de acosarnos y no es justo, ya basta, no hay que quedarnos calladas”, mencionó la alumna de Medicina.

Finalmente, invita a las estudiantes de cualquier otra carrera en el área de la salud a denunciar cualquier tipo de acoso, hostigamiento sexual, comentarios machistas o cualquier tipo de violencia.

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad de Sonora lanzó un llamado, hace una semana, a cualquier víctima de acoso o agresión sexual en la máxima casa de estudios a denunciar de manera oficial.

"Mi llamado es que hagan la denuncia, que nos apoyen con eso. Tienen su derecho a externar y señalar a través de las redes sociales, pues sus denuncias nos alertan dónde puede haber un problema, pero tienen que hacer la denuncia para que sea oficial y tengamos pruebas suficientes y así investigar el caso a fondo", declaró el martes pasado.