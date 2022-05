Caso Viridiana Moreno: familiares acuden a reconocer cuerpo localizado

Tras horas de protesta en la Dirección General de Servicios Periciales de Veracruz, familiares de Viridiana Moreno Vásquez acudieron a reconocer el cuerpo sin vida de una mujer que habría sido encontrado en Chachalacas y que podría tratarse de la joven de 31 años.

Aunque no hubo confirmación por parte de los padres de Viri, quienes salieron entre el llanto y desesperación de las instalaciones, el primo de la joven, Néstor Hernández, señaló que hay un 50 por ciento de coincidencia en la prueba de ADN.

Te puede interesar: Viridiana Moreno fue a una entrevista de trabajo y ya no regresó: lo que sabemos de su desaparición

Justicia Liberan a detenido por asesinato de periodistas en Veracruz; era homónimo

"Gracias por sus palabras de aliento pero les adelanto que no está 100% confirmado el caso de Viridiana Moreno Vasquez mi familia se encuentra destrozada, pero la prueba de ADN aún no sale positivo. El resultado arroja un 50% de coincidencia. Hasta no tener la seguridad no nos adelantemos. Existen muchas irregularidades que tienen que salir a la Luz. Seguimos en la lucha", escribió en sus redes sociales.

Horas antes, en la protesta, se dijo que el pasado sábado encontraron restos de una mujer y la credencial de Viridiana muy cerca de Cardel, en Chachalacas.

La joven desapareció el pasado 18 de mayo cuando acudía a una entrevista de trabajo presuntamente al hotel Bienvenido en Cardel; sin embargo, no se volvió a saber de ella.

Desde ese día, familiares, amigos, conocidos, vecinos, de Cardel y Tlaltetela, de donde era originaria, pero también de otras localidades, se sumaron a los trabajos de búsqueda en la zona, mientras que otros rezaban por encontrarla con vida.

Apenas el lunes, realizaron un manifestación del Teatro del Estado a la Plaza Lerdo en esta ciudad para exigirle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su aparición con vida a quien le reprocharon que dijera que Viri no estaba desaparecida, sino "resguardada" y pidieron la intervención el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Viri como la llaman de cariño, era una mujer alegre y amiguera, así la recuerdan sus seres queridos; tiene un hijo, Josué, de apenas 10 años de edad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la conferencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de este lunes, señaló que por lo delicado del caso no podía dar mayor información y aseguró que la Fiscalía General del Estado ya trabajaban para dar con su paradero.

Publicado originalmente en Diario de Xalapa