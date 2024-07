Familias de hasta 5 miembros viven hacinados en Xalapa

Xalapa, Veracruz. El nuevo milenio aceleró el crecimiento de la marcha urbana de Xalapa con fraccionamientos con departamentos de menos de 105 metros, es decir, de menos de la mitad de lo que medían las casas de interés social.

Actualmente, familias de hasta cinco integrantes habitan en espacios de 49 a 47 metros cuadrados de construcción. En caso de ser de los más recientes, en solo 44.

Carlos Hermida Bautista, investigador y doctor en Ciencias Sociales, afirma que el hacinamiento está en aumento en Emiliano Zapata, Coatepec y Xalapa, Veracruz.

¿Qué es el hacinamiento?

De acuerdo con Carlos Hermidia, el hacinamiento está relacionado con los cinturones de pobreza, los materiales de construcción y el metraje por habitante, e impide que se viva en condiciones dignas o de intimidad.

En la urbanidad, en un piso de 44 metros con cinco o seis personas ya no se vive en condiciones dignas ni de intimidad.Carlos Hermida.

Un ejemplo de hacinamiento lo vive Pedro, un habitante de 52 metros cuadrados del quinto piso de un edificio de Villas Arco Sur, Xalapa, Veracruz.

El padre de tres hijos afirma vivir en "un infierno" por el tamaño del lugar que habita, sumado a la altura, su enfermedad y sobre todo por admitir sentirse culpable de generar un entorno de violencia.

Por su parte, el investigador confirma que el hacinamiento es un factor para la violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres. Además, relaciona a este problema social con el embarazo adolescente y la deserción escolar.

Pedro, de 51 años de edad, recuerda que compró el departamento con un crédito Infonavit, pero un año después perdió el empleó y empezó a alcoholizarse.

No tenía para pagar y los vecinos se quejaban de mis pleitos con mi esposa. Mandaban a traer a los de seguridad. No lo niego, fueron dos años de gritos con mi familia y luego con todos los del edificio.Pedro.

Pedro afirma que el proceso de recuperación ha sido difícil, pero acude a un grupo de Alcohólicos Anónimos para mejorar la situación. Sumado a que sus hijos ya son más grandes y contribuyen al gasto familiar. Sin embargo, la relación con sus vecinos es de trato hostil.

No me hablan, yo tampoco les hablo. Yo tuve mis problemas, les pedí perdón y no mejoró nuestra convivencia. No les echo bronca, pero tampoco son monedita de oro.Pedro.

La falta de planeación urbana impacta en la salud mental

El edificio en el que vive Pedro, ubicado a 200 metros del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, padece otros problemas que se suman al hacinamiento y la mala convivencia, específicamente luchan contra la escasez de agua.

De acuerdo con las personas consultadas, la escasez de agua se agravó entre abril y mayo, meses en los que además de no tener agua, cuando había servicio no llegaba a los pisos altos por falta de presión. Por ello, aseguran que vivir en espacios pequeños es lo de menos cuando no hay agua ni siquiera para la higiene personal.

El investigador Hermida subraya que la carencia de agua demuestra el incremento de pobreza suburbana, la cual no se ve a simple vista al estar presente en personas con empleo y con un espacio para vivir.

¿Qué es la pobreza suburbana?

La pobreza suburbana, de acuerdo con Hermida, es un tipo de marginación que surge por el crecimiento informal de las ciudades, carentes de una base de planeación urbana que lleva a la supervivencia con impactos en la salud mental.

Esta marginación es medida por el Consejo Nacional de Población a partir del ingreso, transporte, calles y servicios básicos, pero también por el acceso a una casa con espacios, intimidad y silencio, lo cual no se logra con familias grandes en lugares chicos.