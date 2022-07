Casa Frida, un refugio en Tapachula para la comunidad migrante LGBT+

Ante el incremento de la llegada de migrantes de la comunidad LGBTIQA+ a la frontera sur, la organizaciones de sociedad civil “Casa Frida”, abrió un albergue para atender a las personas en movilidad humana en Tapachula, Chiapas; ciudad a la que llega el 80 por ciento de la migración de Centroamérica y Sudamérica.

El refugio tiene una capacidad para albergar a un promedio de 100 a 130 personas migrantes de manera anual, quienes dejan su país por la extrema violencia, persecución o porque son expulsados de sus hogares por su orientación sexual o identidad de género.

En este espacio se les brindará alojamiento, cuidado y acompañamiento a las personas de la comunidad, que dejan su país de origen en busca de una mejor calidad de vida y alejados de la violencia y persecución.

Además se canalizara la atención médica, psicológica, seguridad alimentaria, protección comunitaria y asesoría legal para su regularización migratoria en territorio nacional.

Esta es la segunda sede que se tiene en el país, la primera se encuentra en Iztapalapa y tiene más de 26 meses que opera brindando atención a esta población LGBTIQA+.





La mayor cantidad de migrantes de la comunidad que esta llegando a territorio nacional son originarios de: Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, según datos del director Casa Frida, Raúl Caporal.

Casa Frida es un lugar seguro que realiza trabajos estratégicos en el centro del país y Frontera Sur del país, por donde ingresan miles de migrantes a territorio nacional.





El albergue que abrió sus puertas en la ciudad fue creado con colaboración de Acnur México, It Gets Better, All Out y Fondos Unidos MX, para brindar atención a la comunidad LGBTIQA en movilidad humana en la frontera sur.

