Alumna de primaria en Tamaulipas amenazó con atacar a dos compañeros con una pistola

La alerta se encendió entre los padres de familia de la escuela primaria “Juan B. Tijerina” de Ciudad Victoria, Tamaulipas quienes aseguran que una alumna del sexto grado amenazó de muerte y atacar con una pistola a por lo menos dos compañeros de la institución.

Por el hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrirá una carpeta de investigación, a petición expresa de los padres de familia que han exigido se aclare la procedencia de las amenazas y califiquen el riesgo de las mismas.

El reporte generó movilización policial

Los hechos, según los mismos papás, ocurrió el pasado viernes, pero al enterarse este martes de lo ocurrido, solicitaron la presencia de las autoridades investigadoras para que registraran lo que había ocurrido en el plantel.

Los elementos precisaron que una madre de familia reveló en redes sociales la presunta amenaza, lo que generó la alerta del resto de los padres quienes acudieron a la escuela ante el temor que sus hijos estuvieran en riesgo.

Una de las madres reveló que su hijo le dijo que una compañera lo había amenazado de muerte al estar en la cooperativa del plantel.

"El niño va y le dice al profe, profe una niña grandota, trae una sudadera negra me dijo que me iba a matar", indicó la mujer, quien precisó que el maestro, del que no estableció su nombre, solo le dijo al niño que no le hiciera caso.

Incluso indicó que la directiva del plantel les ha pedido que no hablen más de esa situación "dice que no armemos pánico en el grupo, que no estemos alarmando a la gente que porque no pasa nada, pero tenemos miedo que en verdad ocurra algo".

La policía acudió al instituto

La institución se encuentra en las calles Tres y Cuatro Morelos de la capital tamaulipeca, donde este martes se registró la presencia de padres y autoridades ante el reporte de este hecho que es considerado alarmante.

Elementos de la Policía Estatal así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribaron al sitio para dar inicio a las indagatorias y establecer la veracidad de esta versión, ante el temor de los padres y profesores.

Aseguran que una alumna del sexto grado amenazó a dos compañeros en escuela de Ciudad Victoria | Cortesía: Diario Mx

Abrirán carpeta de investigación

La Fiscalía de Tamaulipas adelantó que ante el reporte, se abrirá una carpeta de investigación, dentro de la cual la directora del plantel identificada como Lorena N, sería citada a declarar respecto a los hechos y la manera en que ocurrieron.

Comienzan operativo mochila

Ayer lunes 6 de junio, derivado de estos hechos, se determinó comenzar el llamado operativo mochila en la escuela como una medida de prevención.

“Nosotros estamos de acuerdo en que se revisen las mochilas de todos los alumnos, no podemos arriesgarnos a que verdaderamente pase algo que luego lamentemos” dijo la señora Sonia Méndez, madre de familia.

En tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas integra las indagatorias sobre la presunta amenaza de atacar con un arma a sus compañeros.

