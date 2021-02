Adultos mayores, sin internet ni información sobre vacunación

TORREÓN. En la Zona Metropolitana de La Laguna hay 164 mil 764 personas mayores de 60 años de edad, 87 mil 543 viven en Torreón, pero muchos no tienen internet, elemento esencial para poder registrarse en la página que el Gobierno federal ha habilitado para que los adultos mayores puedan recibir la vacuna contra Covid-19.

De acuerdo a datos del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) Torreón, en el municipio existen 214 mil 929 viviendas pero sólo 136 mil 176 tienen el servicio para conectarse a la web.

Otro problema es que hay adultos mayores que carecen de un acta de nacimiento que acredite su nacionalidad como mexicanos. Hasta el año 2020, la población en Torreón era de 720 mil 848 personas, de las cuales 15 mil 138 carecían de este documento legal, principalmente adultos mayores.

Es el caso de Guadalupe Vázquez, de 63 años, habitante de la colonia Ampliación Valle la Rosita, quien no tiene internet y tampoco estaba enterado de la campaña de registro.

“El coronavirus es lo mismo que la muerte. Eso es lo que opino de todo esto. La verdad ni sabía que seguíamos nosotros para vacunarnos. Claro que me gustaría, pero ni sé cómo hacerle. Ni internet tengo, no hay dinero para eso.

“Si me dicen que me registre y me ayudan, claro que lo haría, pero desde que inició esta situación ninguna autoridad se ha acercado con nosotros a decirnos nada o a ver qué necesitamos. Yo soy casado y tengo tres hijos. Lo que sabemos del coronavirus es por el periódico. Sí cuento con mi acta de nacimiento y me gustaría que me vacunaran por el bien de mi familia y el mío, pero no nos han dicho absolutamente nada”, dijo Vázquez.

En tanto, Roberto Esquivel Martínez, de 76 años y vecino del mismo sector habitacional, coincidió que la Federación ha carecido de difusión de la información.

“No, ni idea. Sé más o menos porque donde trabajo el jefe compra el periódico y ahí lo leo. Nadie ha venido con nosotros a decirnos qué es lo que está pasando y qué se debe hacer. Sé que ya salió la vacuna y que ya se empezó a aplicar, pero no sabía que seguíamos nosotros”.

“Nunca he tenido internet, apenas tenemos para comer. Claro que me interesaría ponerme la vacuna, pero solamente Dios sabrá. Yo sí voy, si es por un bien hay que hacerlo. Nadie ha venido a decirnos cómo está el asunto. Ahorita no tengo acta de nacimiento, sería ir a sacarla, pero no hay dinero”.

Al respecto, Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, informó que no hay plazo de vencimiento para el registro.

Al cuestionarle sobre la limitación de recursos para acceder a internet, aseguró que los denominados Servidores de la Nación están acudiendo a los hogares a levantar el censo.

Se proyecta que en los próximos días se instalen computadoras en el Palacio Federal para que puedan ir ahí a darse de alta en el padrón, tal y como ya se hizo en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango.