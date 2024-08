Renuncia la fiscal de Sinaloa ante inconsistencias en caso del homicidio de Héctor Cuén

La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, renunció al cargo ante las inconsistencias en el caso del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Cuén Ojeda, ocurrido el pasado 25 de julio, así lo confirmó el gobernador Rubén Rocha.

A través de su cuenta de X, el mandatario sinaloense precisó que Sara Bruna Quiñónez Estrada presentó este viernes su renuncia formal ante el Congreso del estado.

"Reconozco la decisión responsable de la señora Fiscal General del Estado de Sinaloa, licenciada Sara Bruna Quiñónez, al presentar ante el Congreso su renuncia voluntaria al cargo. Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza, para que se atiendan a plenitud las observaciones que la FGR ha formulado en relación a la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuén", escribió.

En la víspera, la FGR emitió un comunicado de carácter urgente en donde señalaba que luego de la revisión a la carpeta de investigación donde están las actuaciones del caso Cuén Ojeda, encontró al menos 10 irregularidades, entre las que destacan falta de tratamiento pericial y omisiones graves.

¿Cuáles son las inconsistencias del caso Cuén Ojeda?

El pasado lunes, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa exhibió un video en el que se aprecia el momento en el que Cuén Ojeda fue agredido a balazos.

Ese día, la fiscal Sara Bruna Quiñónez informó que recibió la solicitud de la FGR para atraer la investigación sobre el homicidio de Cuén Ojeda.

El jueves, la Fiscalía expuso que los peritos y analistas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) han detectado varias irregularidades en la investigación del homicidio.

Por ejemplo, que en la necropsia realizada por autoridades de Sinaloa "no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo" y que "habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto".

Además, señalaron que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza y recibió cuatro disparos en las piernas.

También señalaron que el video de la gasolinera donde presuntamente fue asesinado Cuén Ojeda tiene sonido y solo se escucha un disparo, y que los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos.

Apuntaron que no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes del vehículo, que no hay mecánica de hechos del evento y que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo.

La FGR dijo que tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, "las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios".

La versión de El Mayo Zambada

El pasado sábado, Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, aseguró, en una carta hecha pública por su abogado, que Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio por la mañana, en el mismo lugar donde Zambada fue secuestrado por su socio Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y luego llevado en avión a Estados Unidos, donde fue detenido.

Esto, luego de que Zambada afirmara en su carta que asistiría a una reunión, convocada por Guzmán López, con el gobernador Rocha Moya y el excongresista Cuén Ojeda.

