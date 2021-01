Me voy a defender: exfiscal Xavier Oléa

ACAPULCO. El exfiscal estatal Xavier Ignacio Olea Peláez afirmó que no le quita el sueño la carpeta de investigación que inició en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero por presunta sustracción de documentación oficial, difusión del contenido de una carpeta de investigación y la omisión en el cumplimiento de su responsabilidad legal.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, el abogado penalista aclaró que el caso del supuesto delito de violación cometido por el senador con licencia y virtual candidato de Morena a la gubernatura del estado, Félix Salgado Macedonio, no obedece a un tema de carácter político sino jurídico.

Oléa Pélaez consideró que la FGE se equivoca y contradice “porque dicen que sustraje la carpeta y ellos mismos dicen que tienen la carpeta en la dirección jurídica y constructiva para revisión. ¿Entonces cómo la sustraje?”, se preguntó.

“Evidentemente que me voy a defender, eso es evidente, una vez que sea citado. Tengo una copia de los asuntos de todos los asuntos relevantes que yo atendía directamente; no podía atender todos los asuntos y, éste, por sus consecuencias, era relevante primero porque se trabaja de una violación y estaba presuntamente inmiscuido un político que ha sido presidente municipal, diputado federal y ahora senador, con licencia, pero senador. Entonces tenía uno que tener mucho cuidado”, señaló el exfiscal.

¿Está usted tranquilo al respecto o le quita el sueño el proceso de investigación?

-No, no me quita el sueño, como es mi profesión de litigante en materia penal. Quita el sueño porque trabaja uno, pero da para comer. Entonces no me quita el sueño, como cualquier otro asunto.

Señaló que a él no lo detuvo nada para judicializar el caso en el que se involucra al aspirante a la gubernatura del estado e insistió que dio parte a su superior jerárquico, que en este caso es el gobernador Héctor Astudillo Flores e insistió que nunca sustrajo documentación de la Fiscalía.

-No, a mí no me detuvo nada. Lo que pasa es que tenía que acordar con mi superior jerárquico, de tal suerte que lo acordé desde el inicio de la carpeta porque anunciaron que habían iniciado una denuncia en delitos sexuales por parte de una mujer en contra de esta persona, entonces informé de la existencia de eso y la integré. Cuando se terminó de integrar, conforme a todos los que tuvimos acceso a la carpeta y lo que estaba haciendo la Ministerio Público encargada de esto, entonces revisamos la judicialización y realizamos la carpeta, pero yo nunca sustraje absolutamente nada. Lo único que saqué fue una copia de la judicialización, eso fue todo.

¿Y en la aplicación de la ley se tiene que pedir permiso a un jerarca, en este caso al gobernador como se ha manejado?

-Estimo que sí, porque al final del día, si bien es cierto que al fiscal lo designa el Congreso, esto se hace y se designa en una terna que manda el titular del Ejecutivo, por un lado, por otro lado no existe una autonomía porque no tiene presupuesto propio, por lo menos cuando fui fiscal en los dos años cuatro meses. No era autónomo, es decir todos los trabajadores de la Fiscalía cobrábamos con cheques de la Secretaria de Finanzas, punto y aparte.

El abogado penalista aseguró que después de lo que conoció del caso en el periodo que fungió como titular de la Fiscalía no ha tenido contacto con la víctima por ningún medio y lamentó que el esposo de la presunta agraviada halla fallecido en meses pasados por Covid-19.

Sobre la relación de amistad que sostenía con el actual mandatario estatal de Guerrero, el exfiscal mencionó que hace algunos meses rompió relaciones con Héctor Astudillo “por algunas otras razones que no tienen por qué ventilarse. Son situaciones estrictamente personales y jurídicas. Eso fue todo”.

¿Con Astudillo eran grandes amigos?

-No podría decir que grandes amigos. La historia se maneja así: cuando mi padre fue procurador, el papá del señor gobernador era líder del Congreso del Estado, y el papá de otro político era el secretario particular del entonces gobernador, el general Caballero Aburto, entonces eran caballeristas nuestros. Por qué, porque tenían relación cercana al gobernador Caballero.

Consultado sobre la defensa que hizo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador del virtual candidato de Morena al gobierno de Guerrero en su conferencia mañanera, dijo que no acostumbra a ver las “mañaneras” y prefiere hacer ejercicio y escuchar música a esas horas del día.

-El señor Presidente habla muchas cosas; también dijo que él no se iba a meter en las decisiones de Morena. Nunca veo la “mañanera”, prefiero hacer ejercicio a esa hora, cuando me levanto a ver la mañanera. Escuchar música y hacer otras cosas.

Xavier Olea negó que cuando se conoció de la integración de la carpeta de investigación por la presunta violación cometida por Salgado Macedonio él se haya acercado para pedir dinero al exdiputado federal y exalcalde de Acapulco, de quién dijo haber visto sólo en cuatro ocasiones, pero nunca le gustaría tenerlo de amigo ni mucho menos de cuate.

¿Se dice que usted pretendió acercarse a FSM cuando se conoció este asunto de violación y que pretendía pedirle algún dinero para desaparecer esa averiguación?

-Eso es totalmente falso, mantuve en todo el sigilo esa circunstancia. Yo no me acerqué a él ni le hablé ni lo busqué. Como fiscal, repito, la única vez que lo vi fue en el restaurante el 30. Nunca me pidió audiencia. Es más, no tengo ni su teléfono. Jamás me he acercado a él para nada.