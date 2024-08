Habrá elecciones a pesar de la violencia, asegura consejera electoral de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ. Las elecciones extraordinarias en los municipios de Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, de los Altos de Chiapas, sí se realizarán el próximo 25 de agosto a pesar de las preocupaciones de inseguridad y la negativa de pobladores de Pantelhó a los comicios, aseguró María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.

En entrevista con El Heraldo de Chiapas, la funcionaria electoral informó que las campañas en esos municipios, donde se suspendieron las elecciones del pasado 2 de junio por la violencia, arrancaron sin contratiempos y terminarán el 21 de agosto, sin embargo, reconoció que hasta ahora no se han reportado mítines o actos de campaña por parte de los candidatos.

Vila Domínguez indicó que el personal del IEPC pudo entrar a estos tres municipios a tan sólo 10 días de los comicios extraordinarios, acompañado por elementos de seguridad, y recalcó que la preocupación persiste.

“Me preocupan los problemas de seguridad, pero lo importante es que estamos logrando avanzar; me preocupa que la ciudadanía esté conforme con que se hagan las elecciones y que elijan el 25 de agosto a sus representantes, que no sólo permee el interés de un sólo grupo. Hasta ahora no me es ajeno lo que ha circulado en redes sociales en el municipio de Pantelhó donde han declarado que no quieren elecciones, pero formalmente no tenemos un indicativo de que no se vayan a instalar casillas”, reiteró la presidenta del IEPC.

La semana pasada, autoridades tradicionales y representantes de más de 80 comunidades del municipio de Pantelhó acordaron cancelar los comicios de nuevo debido a la violencia.

A través de un video grabado por los mismos pobladores tzotziles, se anunció la decisión de cancelar los comicios mediante acuerdo de asamblea, a la que acudieron alrededor de 200 personas entre comisariados, agentes rurales y patronatos de agua.

“Con toda la gente del pueblo decidimos manifestar ante los tres niveles del gobierno que el día 25 de agosto que habrá una votación, pero nosotros como el pueblo estamos anticipando que no queremos la votación, que hay mucho problema por amenazas por el exconsejal Alberto González Santis y con sus cómplices Los Herreras”, precisó el vocero de los habitantes.

La consejera electoral confirmó que han recibido escritos donde un grupo de pobladores que pide que se lleven a cabo las elecciones y de otro grupo que no está de acuerdo. A pesar de esto, dijo, el IEPC avanza en las actividades contempladas en el calendario, ya que el compromiso es que se instalen las 79 casillas en los tres municipios con sus respectivas mesas directivas.

De acuerdo con el registro de activistas y defensores de derechos humanos, en el municipio de Pantelhó no hay condiciones para llevar a cabo las elecciones extraordinarias ya que el pasado 10 de julio un grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad de Tzanembolom y provocó que alrededor de 110 personas se quedaran atrapadas por más de una semana en una escuela primaria en medio del fuego cruzado.

Una semana después, alrededor de 800 pobladores indígenas de las comunidades La Esperanza y San Clemente también fueron obligados a dejar sus viviendas tras un enfrentamiento entre dos grupos criminales, el cual duró más de 12 horas y dejó a decenas de familias en medio del fuego cruzado quienes se refugiaron debajo de muebles para evitar ser alcanzados por las balas.

El pasado 9 de agosto, sólo 175 habitantes de la comunidad La Esperanza lograron retornar a sus hogares bajo el resguardo de las fuerzas federales y estatales quienes instalaron una base de operaciones mixtas a pocos metros de la entrada principal.