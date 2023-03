Alejandra Del Moral propone a Delfina Gómez realizar cinco debates previo a las elecciones

La candidata de PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, planteó a la contendiente de Morena, Delfina Gómez a sostener cinco debates sobre los temas que "más preocupan a los mexiquenses".

En un video difundido a través de redes sociales, detalló que los temas versarían sobre seguridad, economía y empleo; transporte y movilidad; salud; educación, así como desarrollo social.

“Espero que aceptes y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien”.

La candidata del PRI enmarcó esa invitación luego del anuncio de Juan Zepeda, senador y coordinador de Movimiento Ciudadano, de que no contenderá por ese partido a la gubernatura del Estado de México.

Es más claro, dijo, que esta elección será entre dos mujeres y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México.

Del Moral Vela resaltó la importancia de que ambas contendientes envíen un mensaje a todo el país sobre la relevancia de la participación política de las mujeres.

“Seamos señoras, antes que contrincantes”.Alejandra del Moral, candidata del PRI por el Edomex

“Demostremos que nosotras enriquecemos la política porque sabemos hacerla de forma constructiva, con ideas y no con descalificaciones, con contrastes firmes si, pero no ataques viles, con diferencias pero no con violencia.”

Dijo que aún cuando cada una represente un proyecto político distinto y a pesar de las diferencias, ambas quieren que al estado de México le vaya bien, de ahí que, agregó, ha pedido a su equipo que solicite la organización de los cinco debates.

