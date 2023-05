Ceci Flores reclama seguridad para madres buscadoras ante amenazas

Aunque se han interpuesto las denuncias correspondientes para que las autoridades investiguen las amenazas e intimidaciones que recibe Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, indicó que poco se ha hecho al respecto.

En entrevista exclusiva para El Sol de Hermosillo, la activista mencionó que durante los últimos años ha recibido llamadas y mensajes constantes que buscan intimidarla con amenazas o mostrando imágenes donde aparecen personas siendo víctimas de tortura.

Te Recomendamos: Localizan con vida a Yesenia Durazo, madre buscadora en Sonora

En ese sentido, advirtió que los colectivos de búsqueda, y su caso particular, han sufrido de serias amenazas de muerte y las autoridades no han prestado las debidas atenciones, a pesar de las declaraciones que hizo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa matutina de este 30 de mayo, donde aseguró que se les brindará protección a las buscadoras que lo soliciten.

Me han enviado fotografías de personas siendo torturadas y descuartizadas diciéndome que así puedo terminar yo.



Tengo miedo pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos por lo cual exijo al estado que se investigue sobre las amenazas que recibo día a día pic.twitter.com/mpVq0KsHiv — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) May 29, 2023

Sociedad Deuda de agricultores crece 390% en Sonora

“Ayer (lunes) estuve en Fiscalía haciendo la denuncia, tengo dos años haciendo denuncias y hasta el momento no he visto ninguna respuesta, pero si no hay repuesta en dos semanas haré manifestación…

“Si ellos quisieran, ya tuvieran a la persona que me las manda, porque a los teléfonos tienen que dar un nombre para comprarlos, o en todo caso tienen un GPS para rastrear de dónde salen tantas llamadas y del mismo teléfono. Las amenazas son por llamadas, por WhatsApp y por Facebook”, resaltó.

Mientras tanto, la activista señaló que lleva alrededor de dos años solicitando protección permanente en todo el país, sin embargo, solamente cuenta con protección de autoridades estatales en Sonora y Sinaloa, por lo que realizar una incursión a otro estado del país “es impensable”..

Ceci Flores destacó que en dos ocasiones fue violentado un refugio en Pachuca, Hidalgo, que le fue brindado por el Gobierno Federal, por lo que es muy importante el apoyo que recibió de las autoridades; sin embargo, este tipo de situaciones le han hecho solicitar resguardo y protección permanente en todo el país.

“No tengo seguridad de estar en ese lugar, me quisieron tumbar la puerta del refugio en Pachuca, estando yo sola dentro, si no hubiera llegado la seguridad rápido hubiera pasado algo, no sabemos”, agregó.

Asimismo, expuso que en varias ocasiones han intentado sacarla de la carretera, aún y cuando está siendo acompañada por elementos de Seguridad Pública, por lo que su apoyo ha servido para que no ocurran situaciones mayores, aunque le hacen considerar las dificultades que tiene para ir a otra parte del país a realizar sus labores de búsqueda.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Siempre invito a las familias a que pierdan el miedo, que sea más grande el amor que el miedo y que hay que salir a buscar a nuestros desaparecidos, porque esto que hacen es una opresión para que otras tengan miedo y no busquen, pero no podemos dejar de buscar, pero si nos matan, matan la oportunidad de encontrarlos, porque si desaparecen al agresor, su madre vendrá a buscarnos para ayudarlo a encontrar”, puntualizó.

Nota publicada en El Sol de Hermosillo