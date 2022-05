Ley Monse: la iniciativa que busca cero tolerancia a quien encubra a feminicidas

La diputada local del PRI en Veracruz, Anilú Ingram Vallines, presentará una iniciativa del colectivo feminista Las Brujas del Mar, la llamada Ley Monse, que busca modificar el Código Penal del estado para incluir sanciones para las redes de protección sociales, incluidos padres, amigos y hermanos que encubran a una persona acusada de feminicidio.

De acuerdo con la legisladora, el colectivo feminista presentó una propuesta de reforma al Código Penal, particularmente al delito de encubrimiento con la intención de adicionar en el artículo 345 una excepción en las causas de no incriminación, en especial al encubrimiento por parientes o personas allegadas cuando se trate de un feminicidio.

Esto luego del feminicidio de la joven Montserrat, víctima de Marlon “N”, quien era su novio y que con la supuesta ayuda de sus padres logró huir de la justicia.

Menciona que para su revisión, se formó una mesa de trabajo donde participaron las Brujas del Mar, personal de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial de la Federación, alumnado de la Universidad de Xalapa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, del Colectivo Solecito, mujeres expertas en el tema, así como sus compañeras diputadas Maribel Ramírez Topete, Verónica Pulido Herrera y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre.

Se llegó a la conclusión, de llevar a cabo una revisión más amplia, considerando examinar otros artículos del Código Penal con los que pudiera existir alguna contradicción, como serían los artículos 26, 27 fracción IV, 344, 347 analizando cada uno a fin de verificar aquellos que se estarían afectando.

Después de hacer dicha revisión y con la participación responsable de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se decidió presentar una iniciativa.

Dicha iniciativa contempla, en primer punto, reformar los artículos 25, fracción II y el párrafo primero del artículo 345 y la fracción II; y derogar la fracción III del artículo 345 del Código Penal para el Estado.

Expone que la derogación de la fracción III del artículo 345, dicha fracción es tan genérica que cualquier persona podría argumentar el sentir amor, respeto o amistad, sin que esto existiera en la realidad y quedarían estos supuestos sentimientos a interpretación, no existiendo una lógica jurídica, lo que de alguna manera genera redes muy amplias de apoyo a presuntos delincuentes, como sucede en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios, delitos que son poco denunciados y por lo tanto, como se ha venido argumentando, las víctimas no tienen acceso a una justicia pronta y expedita.

De igual manera se reforma el párrafo primero del Artículo 345 a fin de homologarlo con el Artículo 400 del Código Penal Federal y quitar una posible contradicción con el Artículo 347 referente a las sanciones para aquellas personas que destruyan o modifiquen la escena de un crimen, ocultando efectos, objetos o instrumentos del delito.

“Creemos que no debe estar como ausente de antijuridicidad o como justificado el encubrimiento que realicen individuos no pertenecientes al núcleo familiar, a fin de que no se facilite la actuación de redes de encubrimiento de los delitos, como lo han señalado reiteradamente y con sobrada razón los colectivos feministas, u otras personas estudiosas de la materia penal, porque además resulta muy difícil demostrar en esos casos los lazos de amor, respeto, gratitud o estrecha amistad que presuntamente pudieren unir al encubridor con el autor del delito”, sostiene.

Destaca que la iniciativa coadyuvará con el derecho a la justicia para muchas personas, con la actuación ministerial, con el deber de investigar y la obligación de actuar con debida diligencia, y con el fortalecimiento del tejido social.

La iniciativa sería presentada a finales de este mes, sin embargo podría prolongarse unos días más. Ante esto, Arussi Unda Garza vocera de la colectiva Brujas del Mar expone que esta iniciativa nació luego de la detención de los padres de Marlon “N” pero que a la fecha ha tenido eco ya que diputadas de otros estados quieren replicar esta moción.

“Cuando detuvieron a los padres de Marlón que vimos el artículo 345 de la sección quinta del Código Penal del estado que el de encubrimientos por favorecimientos entonces al leerlo, vimos que era problemático y muy ambiguo porque abarcaba demasiadas personas, entonces me acerqué con la licenciada Mónica Mendoza para decirle lo que pensaba de ese artículo en específico y ella fue la que básicamente me dijo que si se podía cambiar y ella fue la que me enlazó con la diputada Anilú, después una compañera de Morelos fue la que hizo la primera propuesta de legislación, me la envió y se la envié a la diputada Anilú y se empezaron a hacer las mesas de trabajo”, expresa.

Menciona que aunque fue mucho trabajo, la iniciativa ya es una realidad y están a la espera de que sea presentada en el pleno del Congreso Local. Comenta que tiene conocimiento de que diputadas quieren impulsar la Ley Monse a nivel federal y que también se está empujando en Jalisco.

Publicado originalmente en Diario de Xalapa









