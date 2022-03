Fiscalía abre investigación por tentativa de homicidio tras violencia en la Corregidora

Tras los hechos de violencia entre barras del Atlas y del Querétaro en el estadio la Corregidora, donde supuestamente salieron heridos 22 heridos, sin muertos hasta el momento, la Fiscalía del estado comunicó que aplicará todo el peso de la ley sobre los responsables, por tentativa de homicidio.

«La FiscalíaQro informa que se ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora. Se informará conforme las investigaciones lo permitan», compartió en breve comunicado la Fiscalía queretana.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se encontraba en el hospital donde llegaron casi 20 heridos, algunos de gravedad y otros con lesiones leves. No reportó ningún muerto.

Por su lado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ofreció todo su apoyo a los fanáticos del Atlas que se pusieron a rezar a fuera del Estadio Jalisco por el bienestar de sus compañeros heridos.

“Junto con las autoridades de Querétaro trabajaremos para que no quede impune lo que presenciamos hoy desde esa ciudad. Habrá justicia, no debe quedar esto así”, porque lo que ocurrió “es una vergüenza, eso no pueda pasar”, dijo serio y comprometido.

Mientras que hablaba con los medios de comunicación, la afición rojinegra se encontraba dolida y enojada, pues “aquí en el Jalisco no les pasó nada a los seguidores de Gallos, Pumas, América e incluso Chivas, así que señor Gobernador pedimos justicia”, decían.

Por lo que Alfaro contestaba: “Claro que sí, trabajaremos en todas las líneas para llegar a una completa solución, no debe quedar impune, hay responsables y contra ellos iremos, tomaremos medidas enérgicas, es un ejemplo de indignación”.

