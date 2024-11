Enrique Alfaro abre la posibilidad de lanzarse a una última campaña

Al presentar su VI Informe de Gobierno, Enrique Alfaro, hincado junto a su banco de madera que lo ha acompañado en las campañas, persignándose y con la canción del grupo Caifanes “Antes de que nos olviden” abrió la posibilidad de una última campaña en el futuro cercano.

Destacó la iniciativa que enviará para revisar el pacto fiscal y hasta la posibilidad de salirse de él y recomendó a todos los emecistas cuidar el movimiento que tanto les costó construir.

“Estoy convencido de que nuestro proyecto queda en buenas manos. Yo termino mi ciclo político en este último mes que nos queda, todavía con mucho trabajo y muchas cosas por hacer pero después de eso le toca a las mujeres y hombres que vienen empujando y que hoy son ya liderazgos consolidados.

"Tengo plena confianza de que lo van a hacer muy bien. Jalisco es un ejemplo nacional. Sigamos luchando siempre con dignidad y ¿quién sabe? a lo mejor nos toca una última campaña en el futuro”, dijo.

A lo largo de su discurso habló de los retos y problemas que se enfrentaron desde el inicio de su administración en donde tomaron decisiones que lo llevaron a tener confrontaciones y desacuerdos con el gobierno federal por exigir un trato justo para Jalisco en la distribución de los recursos económicos y desde hace años abrió la posibilidad de un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, es decir un pacto fiscal nuevo en donde a la entidad se le diera el trato que merece acorde a lo que aporta a la economía nacional.

Una idea que desde la llamada Alianza Federalista que conformó con 10 gobernadores de la región que no estaban de acuerdo en la forma de operar de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y exigían tener acuerdos justos a la importancia de cada entidad, desde entonces anunciaba la posibilidad de salirse de ese acuerdo o plantear un nuevo modelo.

“Quiero decirles el día de hoy que en 15 días estaré presentando la iniciativa de Reforma que nos va a permitir iniciar la discusión para que Jalisco le ponga un alto en seco a la Federación y sus abusos y para que si no hay un trato justo para Jalisco tomemos el camino de la salida del Pacto Fiscal será una discusión de futuro de este estado, una discusión de futuro de este país y aquí inicia en Jalisco ese gran debate”, mencionó.

Al mismo tiempo agradeció a todos sus colaboradores. A Jorge Álvarez Máynez quien a pesar de las diferencias que tuvieron en campaña estuvo presente en este cierre de administración recordó que a su papá quien falleció este año, a su familia, a su mamá quien es su fortaleza.

A Dante Delgado con quien tuvo un distanciamiento durante las campañas, pero le deseó pronta recuperación y a todos los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano que cuiden el movimiento.

“Este es un movimiento, cuídenlo mucho, cuídenlo mucho, nunca se olviden de dónde venimos, nunca se olviden cuánto nos costó hace lo que hicimos, que nunca se nos olvide para qué es el poder, el poder es para transformar, cambiar la realidad, nunca se les olvide la importancia de saber afrontar la adversidad, de cuando te echan el caballo encima levantar y seguir luchando, que nunca se nos olvide lo que significa ser jaliscienses”, agregó.

También dijo que no se les olvide que los cargos duran unos años pero la vergüenza de no hacer su trabajo dura toda la vida y por eso cada uno de ellos tiene una responsabilidad grande de cara al futuro y dijo que el proyecto queda en buenas manos.

“Que viva Jalisco, Gracias totales”, expresó.

Al hablar de las finanzas del estado dijo que a su sucesor Pablo Lemus le deja una deuda manejable, una economía estable, saludable, con números negros y con un desarrollo pujante.

“El próximo gobernador a mi amigo Pablo Lemus, te dejamos un gobierno con finanzas sanas sin carga de deuda de corto plazo con 173 mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año, con un gasto de inversión de 13% nacional, con una recaudación propia 130% y con Inversión pública de 115 mil millones de pesos, de los cuales menos del 10% es deuda”, explicó Alfaro.

Aseguró que los tres semáforos que evalúa la salud financiera de Jalisco están en verde todas las calificaciones que otorgan las calificadoras internacionales ponen las finanzas de Jalisco.

“Está muy por debajo de la media nacional, con dos mil 945 pesos por ciudadano, la deuda nacional es de cuatro mil 515 pesos el tiempo pone las cosas en su lugar”.

También destacó el que no se haya entregado el sistema de salud ante la pandemia de Covid-19 y que eso permitió tener un modelo reconocido no sólo en Jalisco y México, sino en el mundo, el no entregar el sistema de salud estatal a la federación abrió la posibilidad de un desarrollo de la infraestructura con hospitales regionales, de zona, pero sobre todo, remodelar los dos hospitales civiles de Guadalajara y construir uno más hacia la zona oriente y que se entrega en unos días más.

En educación dejó la tarea de defender el sistema local y no entregarlo a la federación que lo único que busca es “desmantelarlo” y eso también costó esfuerzo y la creación de un fondo junto con los empresarios para mejorar el sistema y también reconoció la labor de la Universidad de Guadalajara que pese a las diferencias política que se dieron, se pudo trabajar juntos y tener acceso al 100 por ciento de los aspirantes a educación media superior.

