Congreso de Edomex aprueba despenalización del aborto

El Congreso mexiquense derogó los artículos del Código Penal que marcaban el aborto como un delito, por lo tanto, ya es legal en el Estado de México. Los diputado dieron 55 votos a favor, cuatro abstenciones y siete en contra, del Partido Acción Nacional.

Horas antes de la discusión legislativa, el aire se llenó de murmullos y consignas desde temprano en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en Toluca.

En una esquina, un grupo con pañuelos verdes ajustados al cuello gritaba a coro: 'Aborto legal para no morir' y '¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!', esto porque tardó 17 años en subir la iniciativa al pleno.

Metrópoli Lo que debes saber sobre la despenalización del aborto en CDMX

En la otra, con rosarios en mano y miradas tensas, un grupo de católicos e integrantes del Frente Nacional por la Familia rezaba en voz alta. Los contrastes eran evidentes, pero la tensión compartida: el Estado de México estaba por convertirse en la entidad número 18 en despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

Eran cerca de las 09:00 de la mañana y la plaza ya hervía de energía. Por un lado, las feministas colgaban mantas verdes en las vallas y pintaban consignas en cartulinas: “Decidir es sagrado, justo y necesario”, mientras ajustaban los altavoces que poco después harían vibrar la música de cumbia.

'El aborto tiene que ser gratuito, seguro y legal para las periferias, para todos los municipios, para todas las personas gestantes'.

Puedes leer: Congreso de Zacatecas despenaliza el aborto

Del otro lado, sobre la Plaza de los Mártires, los opositores ondeaban carteles con frases como 'Salvemos las dos vidas', mientras organizaban cadenas de oración. Entre los dos grupos, un despliegue de policías mantenía una línea de separación, aunque las miradas y los gritos cruzaban cualquier barrera física.

En el pleno de la Legislatura, la sesión ordinaria arrancó al mediodía. Afuera, las manifestaciones alcanzaban un clímax. Las colectivas feministas comenzaron a corear canciones que narraban historias de lucha y resistencia.

'Aborto legal en el Edomex ya es realidad', gritaba Emma Obrador, integrante de la colectiva Marea Verde, mientras alzaba un megáfono. A su alrededor, decenas de mujeres de diferentes edades agitaban pañuelos verdes al ritmo de cumbias sonideras.

Las palabras y el choque de ideas

Mientras la música y las consignas seguían resonando, del lado contrario los cánticos religiosos ganaban intensidad. Con un crucifijo alzado, una mujer de cabello entrecano lideraba la oración. 'Madre Santísima, protege a las criaturas indefensas,' repetía con voz firme.

Los presentes cerraban los ojos y asentían al unísono. Pero las oraciones no lograron apaciguar la furia de las feministas, que respondían con gritos de empoderamiento.

"¡Es nuestro cuerpo, es nuestra decisión!", coreaban, ignorando las miradas reprobatorias.

Entre las filas verdes, algunas mujeres relataban sus experiencias con abortos clandestinos.

'Esto no se acaba aquí", expresó una joven de cabello teñido de morado. "Necesitamos reformas en salud para que sea una realidad para todas, no solo para las que pueden pagarlo", agregó, haciendo eco de las palabras del diputado Omar Ortega, quien había advertido que la falta de ajustes administrativos impediría que el sistema público ofreciera este servicio de inmediato.

Pese a las barreras, la emoción de muchas era palpable. 'Es un avance histórico, pero no es el final,' declaró Emma Obrador. Para ella y su colectiva, el siguiente paso sería garantizar que la despenalización se traduzca en servicios accesibles para todas las mujeres, tal como dicta la consigna que repetían sin descanso: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir'.

De acuerdo con las cifras de las colectivas y el gobierno de la Ciudad de México, más de 72 mil mujeres mexiquenses han acudido a interrumpir un embarazo en la entidad vecina debido a que en la mexiquense, hasta este lunes, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, era un delito.

Sin embargo, debido a la falta de reforma administrativa, esa cifra seguirá en aumento pues en la CDMX es gratuito en las instituciones pública.

Se hizo ley

La espera fue larga, pero la noticia llegó poco después de las 15:00 horas. Los aplausos y gritos de júbilo estallaron entre las colectivas feministas al conocerse el resultado: la despenalización del aborto en el Estado de México era un hecho. Los pañuelos verdes ondeaban en alto mientras las bocinas estallaban con cumbias y gritos de victoria. Las mujeres se abrazaban, lloraban, bailaban. 'La marea verde llegó al Edomex y nadie la detendrá', celebraban con los ojos brillantes.

También se hizo hincapié en que si la interrupción del embarazo es después de las 12 semanas, se marcan penas que incluyen multas y años de cárcel, siempre y cuando no sea resultado de una violación o una inseminación artificial no consentida, derive de un accidente, la personas gestante haya sido obstaculizada para acceder a la ILE. Además de que si hay un aborto en contra de la voluntad de la mujer, el personal médico podría enfrentar la inhabilitación hasta por 20 años.

No todo fue celebración

Del otro lado, el ambiente era de desolación. Los rezos se apagaron y muchos integrantes del Frente Nacional por la Familia se retiraron en silencio, algunos con lágrimas contenidas. Para ellos, la batalla no había terminado. Aún tienen esperanza en que la gobernadora Delfina Gómez detenga la publicación en la Gaceta Oficial.

'Seguiremos defendiendo la vida desde la concepción', aseguró un hombre con voz firme antes de marcharse.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La plaza quedó dividida en emociones y visiones de futuro, pero con un mensaje claro: el camino de los derechos reproductivos en el Estado de México había dado un paso decisivo. Sin embargo, para muchas de las mujeres presentes, el triunfo no marcaba el final, sino el inicio de una nueva etapa en la lucha por un aborto realmente accesible y seguro para todas.

El Código Penal está armonizado en este tema con lo nacional. La marea verde subió en el Edomex, y ahora, nadie podrá ignorarla.

Publicado en El Sol de Toluca