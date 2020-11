Con 120 pesos diarios sobrevive familia de siete integrantes en Tuxtla

¡Tiene que alcanzar!, fue la respuesta de Brenda. Tras romper el noveno huevo sobre la sarten, le cuestioné, ¿Cuántos huevos son para el desayuno? – 10 fue su respuesta. ¿Van a alcanzar?

Alexander Martínez Ramírez de 22 años, es esposo de Brenda Carolina Vicente Ángulo, tienen la misma edad y se conocieron hace seis años en las reuniones de la iglesia católica, ahora han formado una familia de siete integrantes que viven de lo que ellos reciclan de los que encuentran en la basura.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ambos recorren las calles, buscan entre la basura, siempre acompañados del viejo triciclo amarillo. Ese que les sirve para cargar el material de reciclado que luego venden en la planta de reciclaje en los límites de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

El mismo que llevó el refrigerador viejo que les regaló “la doñita de la tienda”, y que ahora ocupan para conservar las cajas de nutrileche que toma Rosa Isela, de dos años y el tercer hijo de la pareja.

Al abrir el refrigerador se aprecia una cuarta porción de repollo, más de medio kilo de tortillas frías, seis u ocho cajas de litro de leche, una botella de agua congelada y un huevo “eso nos alcanza para dos o tres días”, dice Alexander.

Foto: El Heraldo de Chiapas

En la avenida Miguel Hidalgo Manzana 39, Lote 17 de la colonia Adriana Gabriela, municipio Chiapa de Corzo, no se sienten pobres; ganas de salir adelante y de trabajar hay, aunque la familia compuesta por siete integrantes tenga que hacer dos comidas al día.

Alexander y Brenda son los dos jóvenes que trabajan más de 24 horas diarias para obtener entre 500 y 600 pesos en la venta del material que se puede reciclar y que las personas desechan en la basura; de ese dinero, ambos se han propuesto ahorrar y pagar dos mil pesos mensuales del terreno en el que ahora viven.

Ahora tienen tres hijos, Jesús Alexander, Ángel de Jesús y Rosa Isela Martínez Vicente, de seis, cuatro y dos años. También vive con ellos la mamá de Alexander, doña Rosa Ramírez Nagüelú de 52 años, y su hermana con capacidad diferente, María Isabel Martínez Ramírez de 32 años.

Para llevar la comida a su casa, ambos deben trabajar 24 horas seguidas, con lo que logran obtener un promedio de 400-600 pesos en ese tiempo, de ello apartan cien pesos diarios para la comida, lo demás es para pagar el terreno y alguna emergencia en salud o alimentos.

Foto: El Heraldo de Chiapas

La rutina semana es la siguiente: El domingo a las 4-5 de la tarde salen de casa para llegar a sacar basura de las casas en el fraccionamiento Jardines del Grijalva, en Chiapa de Corzo; de las 10 de la noche a las dos de la mañana se dedican a trabajar "juntamos fierro, aluminio, plásticos, cartón, chacharitas, papel, latas de alimentos".

Duermen dos horas, en la calle, a veces bajo la lluvia, al lado del triciclo y entre las 4 y 5 de la mañana vuelven a recorrer los lugares de depósito de basura, tiene que ser antes de que pase el camión recolector.

El resto del día lunes reúnen lo recuperado de la basura que tiene valor para ellos, entre las 8 de la mañana y las 13 horas seleccionan y organizan los materiales recuperados.

Luego pagan un camión para que lleve el material a la planta recicladora, el costo del flete es de 100 a 150 pesos, luego regresan a casa alrededor de las seis de la tarde.

Foto: El Heraldo de Chiapas

Para el día martes viajan a las 5 de la mañana al fraccionamiento de La Misión en Tuxtla Gutiérrez, hacen lo mismo, buscar entre la basura lo que tiene valor, regresan a la 2 de la tarde a casa. Ganan en promedio 150 pesos entre los dos.

El miércoles se van por la tarde para regresar el jueves a la misma hora, visitan de nueva cuenta Jardines del Grijalva.

El viernes salen a las 5 de la mañana, los viernes van a la colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez, una de las más peligrosas y famosas en la capital, obtienen en promedio 150 pesos al día, regresan por la tarde.

El sábado les toca de nueva cuenta ir al fraccionamiento La Misión, regresan en la tarde, la ganacia es la misma en promedio, 150 pesos.

En promedio obtienen mil 650 pesos a la semana, ahorran mil pesos para el terreno “los pongo debajo de mi colchón”, dice Alex.

Foto: El Heraldo de Chiapas

En su traspatio hay cuatro pollos, un guajolote y un pato, el guajolote lo encontró en las calles, estaba enfermo, él y su mamá lo curaron y ahora está más vivo que nunca. Tienen los nombres de sus hijos “porque tienen suerte y lo que quiero es que abunden, quiero tener más”, dice mientras señala el lugar en el que ha adecuado para los animalitos.

A la hora del desayuno, Alexander hizo el fuego en la cocina improvisada, no tienen estufa de gas, compran leña, cien pesos 12 trozos de leña.

Brenda aviva el fuego, coloca el sarten con aceite, rompe los huevos uno a uno, y le pregunto ¿van a alcanzar?, ya saben la respuesta.

El menú para la comida son los frijoles con que queso “acá se come a las dos de la tarde, y en la noche tomamos café con pan, en el desayuno y la comida, la acompañamos con agua pura”, dice Brenda

Foto: El Heraldo de Chiapas

En promedio, gastan 120 pesos al día en su alimentación, 20 pesos en los huevos, 14 pesos en el kilogramo de tortilla, 1o pesos en el garrafón de agua de relleno; para la comida el frijol 15 pesos, 20 pesos de tortilla, 10 pesos de queso, agua. Para la noche en café 24 pesos para tres días, 20 pesos de pan diarios.

Por último, les pregunto ¿qué van a cenar?

-No hay cena, cenamos dos veces a la semana porque no hay, no alcanza

- ¿Y sí tienen hambre los niños?

-Les damos tortilla con sal, ellos no deben dormir con hambre, nosotros nos aguantamos, dice Brenda

- ¿Y sí ustedes tienen hambre?

“Para la cena solo café con pan”...

Foto: El Heraldo de Chiapas

Datos

Precios del material reciclado