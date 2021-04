[VIDEO] Un muerto y un herido deja accidente carretero en libramiento Celaya - Valle de Santiago

Un hombre muerto y otro gravemente herido es el saldo de un accidente carretero sobre el libramiento Celaya - Valle de Santiago, viajaban en una motocicleta color negro con naranja.

Cerca de las 17:30 horas se reportó al sistema de emergencia 911 el accidente de un par de jóvenes que se encontraban tirados aun costado del libramiento carretero y cerca de ellos una motocicleta tipo cross por lo que se solicitaba la presencia de Cruz Roja en el lugar.

Un convoy de elementos de la Guardia Nacional transitaban por el lugar y al ver a los lesionados de inmediato procedieron a realizar las atenciones adecuadas, minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron que uno de los tripulantes ya no contaba con signos vitales, trasladando al otro joven lesionado a recibir atención médica.

Sobre el accidente no se informó cual fue la causante, de manera extraoficial se dio a conocer que no llevaban casco ninguno de los dos jóvenes, el fallecido en el lugar vestía una playera color blanco y pantalón azul de mezclilla, mientras que el lesionado vestía ropa color azul, no se dio a conocer la identidad de los involucrados.

Personal de SEMEFO se encargo del traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley y lograr la identificación del occiso, el lugar fue acordonado y autoridades trabajan en la investigación del accidente fatal.