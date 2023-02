Una elemento de la Policía Municipal fue atacada a balazos mientras se encontraba en su día de descanso

León, Gto. (OEM).- Un elemento femenino de la policía municipal de León que se encuentra en activo, fue atacada a balazos mientras se encontraba a bordo de su camioneta en su día de descanso en calles de la colonia Colinas del Carmen en León, logró salir ilesa a pesar del ataque en su contra de manera directa.

Eran alrededor de las once de la mañana de este domingo cuando la agente preventiva, circulaba en su camioneta de la Marca Mazda de la línea CX5 en color plata, por la avenida Potrero del Pozo, pues al parecer, había salido a realizar algunas compras y se dirigía a su casa, en la colonia Misión del Carmen, fue en ese momento que al menos tres personas armadas que circulaban en una camioneta de la cual no se dieron muchas características, más que era de color negra, observaron a su víctima y comenzaron a seguirla por varias cuadras.

La oficial al estar atenta, logró darse cuenta de que los individuos la seguían, por lo que pidió apoyo a sus compañeros de la corporación, mientras ella siguió a su destino, pero al coincidir con la calle Monjes del Carmen, desde la camioneta negra en movimiento uno de los masculinos que viajaba en la camioneta, sacó una arma de fuego y comenzó a disparar en varias ocasiones pero afortunadamente la policía realizó técnicas de evasión y logró esquivar las balas y escapar en su camioneta, mientras continuaba en llamada indicando su ubicación para ser auxiliada.

Al Sistema de Emergencias 911, llegaron varias llamadas reportando las detonaciones, pues señalaron que fueron más de diez, fue cuando a los pocos minutos arribaron más de 15 unidades de Policía Municipal de León, además apoyados por personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes al llegar elaboraron un fuerte operativo en búsqueda de los agresores para poder ubicarlos.

el operativo se extendió por las azoteas de las casas, así como el cierre de sectores para la seguridad de la ciudadanía, sin contar que poco más tarde se unieron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado quienes integraron el operativo intermunicipal con los tres órdenes de gobierno, pero hasta este momento no se habla de personas presentadas ante las autoridades por estos hechos.

Al sitio se hicieron presentes, Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como el Director General de la Policía Municipal de León, Jorge Guillén Rico, pero no quiso dar una postura oficial al respecto, ni detalles de lo ocurrido, por lo que será en próximas horas que se de a conocer un pronunciamiento de las autoridades.