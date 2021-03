Tres personas fueron asesinadas en Escobedo

COMONFORT, Gto; Tres personas fueron asesinadas a balazos, la noche del martes, en la comunidad de Empalme Escobedo, dos de ellas quedaron en un domicilio y la tercera a bordo de una camioneta.

Fue aproximadamente a las 9:40 de la noche del pasado martes que se informó al 911, varias detonaciones por arma de fuego en la calle Expropiación Petrolera de la colonia Lázaro Cárdenas, hasta el sitio llegaron Elementos de la Policía Municipal, a quienes se les informó que en el interior de un domicilio estaban dos personas sin vida y con heridas por arma de fuego.

Además afuera del mismo y a bordo de una camioneta el cuerpo de un tercero ya sin vida, se supo que luego del ataque a balazos en la casa, una se las víctimas aún estaba con vida por lo que familiares intentaron llevarlo a recibir atención médica en su vehículo particular, pero al intentar avanzar ya no había nada que hacer pues ya no tenía signos vitales.

Por tal motivo la camioneta quedo en ese sitio y el cuerpo al interior, la zona tuvo que ser acordonada para el resguardo de indicios, minutos más tarde arribaron Agentes de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios, para las primeras indagatorias.

Asimismo el Perito Criminalista proceso el área y al término los tres cadáveres fueron levantados y llevados por el personal del Servicio Médico Forense a sus instalaciones, donde se les hará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.

Hasta el momento no están identificados por lo que de esperara más información por parte de la Fiscalía General del Estado.