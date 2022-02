Tres años de búsqueda sin descanso

León, Gto.- Casi tres años han pasado desde que Eduardo Delgado Prieto de 42 años y su sobrino Jesús Pérez, salieron de su domicilio en el municipio de Salamanca, rumbo a Manuel Doblado. Su fotografía, permanece en un espacio de su vivienda, sobre un mueble acompañada de dos veladoras encendidas y un ramo de flores.

El tiempo ha pasado y su familia continúa firme con la búsqueda, los quieren de regreso vivos o muertos. El tiempo ha pasado, sus seres queridos mantienen la esperanza de localizarlos y luchan con anomalías y trabas en las labores de investigación para encontrarlos mientras la angustia, desesperación y preocupación crecen.

Eduardo y Jesús, son dos salmantinos que salieron de su ciudad rumbo a Manuel Doblado.

Ese sábado 6 de abril de 2019, ambos salieron a las 06:30 horas de la mañana de su casa en Salamanca, para tratar la compra venta de una camioneta. Dos horas después, el GPS marcó ubicación en Cuerámaro. Pero a partir de ese momento nada se supo de ellos ni del auto Spark en color plata con placas GWA671A.

Los familiares lograron contactar a la persona con la que se habían quedado de ver, pero él, les informó que nunca llegaron al lugar de la cita.

Celebrarían su cumpleaños

Jesús, es originario de Salamanca, pero ya contaba con la ciudadanía americana, pues tenía muchos años trabajando como albañil en Estado Unidos y a finales de 2018, regresó para pasar unas vacaciones.

Ese día, tío y sobrino planeaban regresar a Salamanca a la una o dos de la tarde, para festejar su cumpleaños con una carne asada en compañía de sus familiares, pues una semana después, Jesús tendría que regresar a los Estados Unidos.

Sueños inconclusos

En esa reunión, Jesús le pediría matrimonio a su novia Ana, para quien planeaba una gran sorpresa en complicidad con algunos familiares.

Por su parte, Eduardo estaba trabajando en su proyecto profesional más importante, instalaría una planta purificadora de agua y construiría una casa para su mamá. Para ambos ya nada pudo hacerse realidad.

Búsqueda incansable

Desde el primer momento, los familiares comenzaron con campañas de búsqueda, volanteo en calles y postes, pidiendo ayuda a canales de televisión, medios impresos y estaciones de radio. Nada ha dado resultado.

Incluso, la mamá de Jesús, forma parte de su colectivo de búsqueda, ha ido a reconocer seis cadáveres a los diferentes anfiteatros de Semefo del estado de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pero en ninguno ha encontrado a su hijo.

“No sabemos nada, si están vivos o muertos y es una intranquilidad que no nos deja en paz, las autoridades mostraron interés al inicio de las investigaciones, cuando el caso es reciente, sin embargo, ahora no es así, cambian de persona, de licenciado, nos dicen ya se está encargando otro ministerial de la investigación, pero no hay respuestas ni avances concretos”, expresó un familiar de las víctimas.