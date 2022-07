Tras masacre en Santa María de Cementos en León, familia y amigos se encuentran consternados

León Gto.- Familiares de las víctimas del crimen registrado la madrugada del domingo en León, piden que se esclarezca lo sucedido y se le haga justicia a sus familiares fallecidos, ya que aseguran que el ataque se suscitó en un ambiente donde no había personas extrañas y las personas fallecidas en dicho ataque eran inocentes.

“En la fiesta solo estaba la familia no había gente extraña, solo la familia, no fue a uno, fue pura gente inocente y eso no se vale, fue gente sin escrúpulos, no se exactamente como se suscitaron los hechos, dicen que venían aventando balazos desde calles atrás, vieron la fiesta y se metieron”, mencionó uno de los vecinos del lugar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La casa donde sucedieron los hechos aún se encontraban los globos de colores, mismos que anunciaban que un día antes se celebraba una fiesta, ahora poco a poco se llena de veladoras, al mismo tiempo que a los familiares amigos y vecinos los llenan de condolencias.

Por las calles la vigilancia por parte de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y el Ministerio Público era evidente, ya que constantemente recorren las calles, en búsqueda de personas sospechosas, al mismo tiempo que realizaban investigaciones y tomaban la declaración de los vecinos y testigos.

Policiaca Asesinan a balazos a un hombre en Piletas

Algunos habitantes de la colonia aseguraron que se sorprendieron al escuchar las detonaciones y cuando salieron a ver, observaron que en una de las casas de la calle Costas del Mar Caspio casi esquina con la calle José Farell se encontraban varios heridos y los gritos de desesperación por parte de la familia los dejaron pasmados por un momento hasta que hablaron a las unidades de emergencia.

“Las ambulancias se retrasaron cerca de 30 min, yo no vi yo estaba dormido y escuché los balazos y me levanté a ver y ya estaba el lloradero, pasó muy rápido, cuando ya salí y vi que eran mis primos, vi a uno muerto afuera, a él le dieron un balazo en la cabeza, ellos se metieron y les dispararon a los que vieron allí, quiero pensar que a lo mejor se equivocaron, no sé, yo quiero pensar que a lo mejor los confundieron”, mencionó un integrante de la familia López.

Asimismo, la familia perdió a seis integrantes de la misma y ocho personas resultaron heridas, de estos últimos una pequeña de nombre Madeline de 14 años de edad, se debate entre la vida y la muerte, debido a que recibió seis disparos.

“El abuelito quiso salir a ver quien estaba atacando a su familia, los quiso enfrentar y también le dispararon, varios familiares recibieron balas perdidas, a la abuelita le dieron en el pie y creo que sigue en el hospital, toda la cera es pura famila”, relató una de las vecinas que omitió su nombre.

“Yo me levanté cuando todos empezaron a correr y corrí hacia adentro, pero seguía escuchando disparos y los gritos de todos al suelo, en ese momento me fui hacia adentro. Mis suegros estaban en la parte de atrás y ellos vienen hacia acá (la entrada), le decimos a mi suegro ‘no salga porque están disparando’, en eso me dice ‘déjame ver quien es’, él se les acercó mucho y ellos le dispararon en el pasillo. Yo me metí en la primera habitación ya cuando le dispararon, en ese momento no sabía que hacer”, mencionó una de las mujeres que se encontraba en la fiesta.

La familia consternada, solicitó el apoyo de las autoridades y de la gente, para que los ayuden a despedir de una manera digna a sus familiares fallecidos, ya que a decir de ellos mismos, no cuentan con los recursos suficientes para solventar los gastos del funeral.

“Fue el papá, dos hijas y tres sobrinos, son seis de la familia y no tenemos los recursos, tenemos a una niña de 14 años muy grave en el hospital, a otros ya los dieron de alta, todo fue de repente, yo pensé que de tantos balazos ya habían matado a todos”, mencionó uno de los familiares.

ATAQUES A FAMILIAS EN LEÓN

Tan solo en el año 2021 en la ciudad zapatera se registró otro ataque contra una familia, en este caso sucedido el 4 de enero, donde cinco personas fueron asesinadas en la colonia Villa Insurgentes, donde uno de ellos trató de correr y fue acribillado en la calle, otro falleció mientras recibía atención médica y tres más quedaron sin vida al interior de un departamento.

En esta ocasión las estadísticas sumaban ocho asesinatos en lo que iba del año 2021. Todo se registró en las inmediaciones de la calle Fuente de San Diego, esquina con el bulevar Congreso de Chilpancingo, justo frente al panteón Jardines del Tiempo.

El 29 de enero del 2021, otro ataque se registró a una familia, donde en este hecho se viralizó un video de una cámara de vigilancia donde mostraba a hampones que llegaron a la calle Chayote, esquina con San Ignacio en la colonia Barrio del Coecillo, ingresaron a una vivienda y dispararon en contra de una familia.

Las autoridades confirmaron el deceso de cinco personas, entre las que se encontraban un menor de tan solo 11 años de edad y dos mujeres, donde además fueron lesionadas dos adolescentes.