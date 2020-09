Tiran cuerpo en la comunidad Ángeles de Arriba

Un hombre fue localizado sin vida en la comunidad Ángeles de Arriba, cerca del libramiento Sur, versiones extraoficiales señalan que el cuerpo fue "tirado" en el lugar ya que vecinos de la zona no escucharon detonaciones de arma de fuego.

Cerca de las 5 de la tarde, se registró una llamada al sistema de emergencia 911 sobre un transeúnte que al pasar por lo que era conocido anteriormente el camino de "terracería" hacia una Universidad ubicada cerca encontró el cuerpo, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de seguridad.









Los primeros respondientes fueron los elementos de la Guardia Nacional, quienes al recorrer la zona encontraron el cuerpo, ya que el reportante ya no se encontraba en el lugar, la zona fue acordonada, de manera extraoficial se informó que el cuerpo pudo ser tirado en el sitio ya que vecinos del lugar no escucharon detonaciones de arma asi mismo no se encontraron casquillos percutidos cerca del cuerpo.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron minutos después de las 5:30,dando inicio a la apertura de una carpeta mas de homicidio doloso en el municipio, elementos de SEMEFO se encargo de realizar las indagatorias correspondientes y llevar el cuerpo al anfiteatro de la región para dar continuidad con pesquisas.