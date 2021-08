Solicitan apoyo para dar con el paradero de Maximiliano Lara

La Fiscalía General del Estado a través del ofició número 2278/2021 solicita a la ciudadanía informar sobre el paradero de Guadalupe Maximiliano Barroso Lara quien se encuentra desaparecido.

En el oficio se manifiesta que el pasado 26 de agosto del presente año salió de su domicilio y no se supo más de él, hasta el momento no se ha comunicado y no se sabe de su paradero.

Guadalupe Maximiliano mide aproximadamente 1.50 metros, de complexión delgada, color de piel moreno, cabello chino, no cuenta con barba y bigote, se desconoce la vestimenta que llevaba el día que salió de su domicilio.

Se le solicita a la ciudadanía si conoce sobre el paradero o vio a Guadalupe Maximiliano dar información al Ministerio Público del municipio, cualquier información sobre él será de mucha ayuda para la investigación.