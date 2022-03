Solicitan a la ciudadanía dar información sobre el paradero de Alejandro Castañeda Gutiérrez

Familiares y amigos solicitan a la ciudadanía informar sobre el paradero de Alejandro Castañeda Gutiérrez quien se encuentra desaparecido y no saben nada de él.

A través de las redes sociales se manifiesta que el pasado 5 de marzo del presente año salió de su domicilio y no se supo más de él, hasta el momento no se ha comunicado y no se sabe de su paradero.





Alejandro Castañeda es de complexión media, color de piel blanco , cabello quebrado, no cuenta con barba y bigote, llevaba el día que salió de su domicilio un uniforme color negro de Fútbol y fue visto por última vez cerca en un conocido restaurante bar en la carretera Panamericana.

Se le solicita a la ciudadanía si conoce sobre el paradero o lo ha visto dar información al Ministerio Público del municipio, cualquier información sobre él será de mucha ayuda para la investigación.