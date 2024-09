Sin tripulantes y abandonada, es encontrada una camioneta en Salamanca

Una camioneta con visibles huellas de impactos de fuego, fue localizada en completo estado de abandono en la avenida México-Japón, la misma estaba atravesada sobre el camellón.

Fue minutos antes de las 6 de la mañana que se dio el reporte a través de personal de seguridad de una armadora automotriz, quienes al ver la camioneta atravesada dieron aviso al sistema de emergencia 911 sobre el hallazgo.



De inmediato se trasladaron elementos de Policía Municipal, quienes después de unos minutos inspeccionaron la unidad y detectaron que contaba con impactos de arma de fuego y algunas manchas de líquido hemático en los asientos.



Alrededor de la unidad, se encontraban algunas huellas de otros neumáticos y ropa tirada, en el interior había casquillos percutidos, no se encontraban personas en su interior o alrededor lo que dio pie a una búsqueda en un perímetro cerca.



La camioneta encontrada es una Ford 350 Súper Duty con placas americanas de Illinois L763990 en color rojo con tapa de caja negra, todos los impactos se encontraban del lado del conductor.



La unidad fue puesta a disposición ante las autoridades ministeriales las cuales comenzaron a realizar una investigación para dar con los dueños de la unidad, no se informó si contaba con reporte de robo o no la unidad.



La avenida fue cerrada por un par de horas, por lo que el tráfico se vio afectado y los automovilistas tuvieron que utilizar otras vías alternas para llegar a sus destinos, otros usaron el carril contrario, habilitándolo en doble sentido.

