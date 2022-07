Piden cooperación para encontrar a madre y sus dos hijos

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer la desaparición de una mujer y sus dos hijos, denuncia que fue puesta por la progenitora quien busca de manera desesperada a su hija y dos nietos.

De acuerdo a lo establecido en los oficios se informó que desde el pasado 12 de julio no sabe nada de su hija y nietos por lo que piden a la ciudadanía su ayuda a que den información en caso de verla en ciudad o comunidades rurales.

Fernanda Janette Velgara Gonzales es de complexión robusto y mide aproximadamente 1.50 mts, no cuenta con alguna seña particular y no tiene tatuajes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Su hijos fueron vista con ella, el menor de nombre Tadeo Ismael Argüello Vergara cuenta con 3 años de edad así como Eduardo Guadalupe Argüello Velgara de meses de nacido.

En caso de obtener alguna información por parte de la ciudadanía pueda informar a las oficinas del Ministerio Público o al número 4737352100 con extensión 44203.