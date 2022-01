Piden ayuda para encontrar a José Juan

Familiares buscan a José Juan Andrade Rodríguez, quien se encuentra extraviado desde el paso 18 del mes en curso, fecha en que no la han vuelto a ver, ni han tenido comunicación con él.

Familiares del desaparecido reportaron los hechos el pasado fin de semana, ante la agencia del Ministerio Público con cede en Salamanca, Guanajuato, quienes indicaron que desde hace varios días desconocen el paradero de su familiar.

Las características del desaparecido son, estatura aproximada de 1.65 metros, complexión delgada peso aproximadamente de 75 kilos, tez morena, cara alargada, pelo color negro ondulado corto, cara larga, cejas regular, ojos medianos iris café oscuro, nariz ancha, boca mediana, labios regulares, orejas medianas, usa poca barba y bigote, tiene varios tatuajes, siendo uno de estos uno en su pierna con la letra “R”, en su brazo derecho tiene un tatuaje a una sola tinta en color negro que dice “Mariana”, y otro en el brazo que dice “Amy” y dos figuras de unas estrellas y en el brazo izquierdo cuenta con otro tatuaje en la muñeca siendo una fecha de nacimiento “16 de feb 2014”.

El desaparecido no cuenta con perforaciones, y como seña particular tiene un lugar a la altura de la cadera del lado izquierdo, la última vez que los familiares lo vieron vestía pans color blanco, tipo térmico, playera color gris con rayas en color verde y blanco no traía zapatos.

Cualquier información que ayude a localizar a la persona puede dirigirse a las oficinas del Ministerio Público o con autoridades de Seguridad Pública.