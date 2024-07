Una mujer salmantina se encuentra desaparecida, familiares y amigos piden a la ciudadanía su colaboración para lograr su pronta localización, hasta la presente emisión no se ha reportado algún avance en su búsqueda.

El pasado 23 de junio fue que se vio por última vez y hasta el momento no han tenido comunicación con ella, se ignora si pudo ser víctima de algún delito o esté en compañía de alguien que le impide mantener contacto con su familia.

Leslie Paola cuenta con 19 años de edad, de aproximadamente 1.50 mts, de complexión delgada, tiene el pelo hasta la cintura y con tono rubio, ceja depilada y con ojos en color café oscuro, de tez blanca.

La última vez que se le vio vestía una blusa oscura, pantalón gris claro y tenis, no cuenta con alguna seña en particular, no se proporcionó más información sobre su desaparición.

Familiares y amigos piden a la ciudadanía dar información alguna en caso de tener alguna información sobre su paradero o algún dato que pudiera ayudar a su localización, en caso de tener información comunicarse al número 800 3686242 o al 911 y su aportación será de manera anónima.