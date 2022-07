Menor de edad que fue baleado por policías no ha sido atendido [Video]

CELAYA, Gto.- Madre de Ángel, menor de edad que fue agredido a balazos por un elemento de la Policía y detenido por supuesta posesión de droga y un arma de fuego solicitó apoyo para que su hijo sea atendido, pues desde que ingresó al hospital no le han hecho nada, y solo lo mantienen con suero.

Con lágrimas en los ojos, la madre de Ángel exige la atención de su hijo pues desde su ingreso no ha sido atendido como debe de ser, los médicos solo señalan que está bien y hay más pacientes como él que necesitan atención “les exijo que me lo atiendan, tiene su mano morada y aun se desangra, su mano y cara las tiene muy amarillas, su brazo está destrozado por el balazo de arma larga y no lo han operado”.









Añadió que él está tomando medicamento, pues sufre de ansiedad y estrés postraumático y que solo los médicos se escudan con que tienen más de 40 pacientes que atender, que si llegara perder el brazo es por el balazo y no por la atención médica.

“Me dijeron que no es problema de los doctores, el especialista se apellida Torres y pues no lo han atendido, además que tengo la cita para donadores el próximo 25 de julio, como me voy a esperar hasta esa fecha, el sigue tirando sangre y solo le vendaron la mano y con suero, no me lo quieren operar”

Manifestó que solo quiere la atención para su hijo, pues en materia de lo legal y lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana declaró en su boletín, pues los menores identificados como Carlos y Ángel, solo su delito fue estar grafiteando una barda en la colonia Arboledas, y al ver a los policías se dieron a la fuga en la motocicleta, pero al ser perseguidos y llegar a la calle de su casa Lago de Guadalupe, su motocicleta derrapó, oportunidad que aprovecharon los policías para detener a Ángel y amagarlo como se mostró en los videos, sin embrago él forcejeó y logró zafarse y correr hacia su casa, momento en que los dos elementos de la policía lo persiguen y uno de ellos dispara, hiriendo a su hijo.









“Yo estaba trabajando cuando me avisaron, mi hija me comentó como fueron las cosas y todo coincidió con lo que Ángel declaró, además que lo que dicen que encontraron no fue verdad, ellos solo traían en su mochila aerosol y una playera”

Aseguró que quiere que las autoridades tanto del municipio como del estado tomen cartas en el asunto en este hecho que es un abuso de autoridad además de negligencia médica, asimismo se realizaron las denuncias correspondientes, así como las declaraciones de los testigos e involucrados ante el Ministerio Público y posteriormente se llevara a cabo una denuncia ente derechos humanos.

“Ya me estoy asesorando con una licenciada y es quien nos está guiando ante esta situación que consideran un abuso de autoridad que ni puede quedar así, además ellos quitaron la moto de donde quedó, movieron evidencias”

La madre de Ángel fue golpeada por un elemento, tiene dolor en el pómulo y un derrame en el ojo, por el puñetazo que le dio el elemento para no dejarla pasar a ver a su hijo, por lo que denunció también estos hechos, esperando se dé una solución.

Finalmente se sabe que Carlos está detenido por estos hechos y Ángel está custodiado en el Hospital General, para esperar lo que proceda después de las denuncias presentadas, así como se le brinde la atención necesaria para evitar que pierda su brazo y lo operen.