Localizan dos cuerpos sin vida al interior de un domicilio

Dos personas fueron localizadas sin vida al interior de un domicilio en la colonia Rinconada San Xavier, la puerta del inmueble se encontraba forzada y diversos casquillos percutidos afuera y dentro del domicilio.

Pasadas las siete de la mañana se dio aviso al sistema de emergencia 911 sobre un domicilio con la chapa de la puerta de acceso forzada y casquillos percutidos afuera del mismo, por lo que autoridades de Policía Municipal se trasladaron hasta la calle Bautisterio para confirmar el reporte.

Al llegar y confirmar el reporte, procedieron a indagar al interior de la casa, encontrando a dos personas sin vida, las cuales presentaban diversos impactos de arma de fuego, paramédicos de Cruz Roja también acudieron al sitio y certificaron el fallecimiento de ambas personas.

A decir de vecinos, los hechos ocurrieron entre las tres y cinco de la mañana, debido a que se escucharon varias detonaciones en diferentes puntos de la ciudad y fue hasta que amaneció que se percataron que la puerta de la vivienda se encontraba forzada.

Minutos más tarde, personal de la Agencia Investigación Criminal llegaron al lugar y comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes, un perito de la Fiscalía y personal de Semefo también hicieron presencia en el lugar del hecho.

No se proporcionaron datos y características de los fallecidos, no fueron identificados en el momento y sobre las personas que habitaban el domicilio los vecinos no dieron más información a las autoridades. Con este hallazgo, se registran nueve hechos dolosos en cuatro días de transcurrir el mes de junio, teniendo el inicio de mes más violento en este año en curso.